Venezuela en transición: EE. UU. confirma liberación de detenidos y avanza Ley de Amnistía

El panorama político en Venezuela ha dado un vuelco definitivo. Este viernes, la Embajada de los Estados Unidos confirmó una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales: la excarcelación de todos los ciudadanos estadounidenses que permanecían bajo custodia en territorio venezolano.

Este movimiento es el resultado directo de las negociaciones con la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. “Nos complace confirmar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos”, señaló la delegación diplomática en un comunicado que, aunque no precisa cifras exactas, simboliza el fin de años de tensiones por el uso de ciudadanos extranjeros como fichas de canje político.

Una amnistía para “borrar” el pasado judicial

A la par de estas liberaciones, el Gobierno interino de Rodríguez ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de Ley de Amnistía General. Según fuentes de El País América, la mandataria ha solicitado a la Asamblea Nacional tramitar esta ley con el objetivo de favorecer la convivencia nacional y cerrar procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos calificaron durante años como herramientas de persecución.

La ley borraría las causas de cientos de presos políticos, aunque mantiene líneas rojas innegociables: no beneficiará a procesados por homicidio, narcotráfico o delitos comunes. El objetivo, según el discurso oficial, es desmantelar la presión contra opositores y activistas que marcó la gestión anterior.

El puente aéreo entre Arizona y Caracas

Mientras los estadounidenses recuperan su libertad, el flujo migratorio también muestra una nueva dinámica. Este viernes, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió el vuelo número 105 de repatriación, operado por la aerolínea Eastern Airlines.

Un total de 309 venezolanos (266 hombres, 37 mujeres y 6 niños) aterrizaron provenientes de Arizona, Estados Unidos, bajo el programa “Gran Misión Vuelta a la Patria”. Este retorno masivo se suma a los 273 ciudadanos que llegaron el pasado miércoles, consolidando una tendencia que en 2025 superó las 14.000 repatriaciones. A pesar de los despliegues militares recientes en el Caribe, los acuerdos migratorios entre Washington y Caracas parecen mantenerse como el único canal de comunicación estable durante la crisis.

La deuda pendiente: Seis periodistas siguen tras las rejas

Pese al clima de amnistía, la libertad de prensa sigue bajo una sombra crítica. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que aún permanecen seis periodistas detenidos. El caso más reciente en salir a la luz es el de Pedro Urribarri, un publicista y periodista de 30 años encarcelado desde mayo de 2025 en la prisión Yare II, vinculado sin pruebas a supuestos actos de saboteo electoral.

Junto a Urribarri, la lista de comunicadores privados de su libertad incluye a:

Marifel Guzmán y Rory Branker (detenidos en febrero de 2025).

y (detenidos en febrero de 2025). Juan Pablo Guanipa , dirigente cercano a María Corina Machado, detenido en mayo de 2025.

, dirigente cercano a María Corina Machado, detenido en mayo de 2025. Deivis Correa y Jonathan Carrillo, quienes llevan años bajo custodia.

El éxito de la nueva Ley de Amnistía será medido por la comunidad internacional precisamente por su capacidad de incluir a estos profesionales del periodismo, cuyos juicios por “instigación al odio” y “conspiración” siguen siendo el último vestigio del aparato judicial del antiguo régimen.