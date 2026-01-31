¿Se va a cambiar la Constitución?: Registraduría da el aval para iniciar el proceso y abre la etapa de recolección de apoyos

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió este viernes 30 de enero la Resolución 1117 de 2026, mediante la cual certificó oficialmente al comité que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Este aval técnico permite el inicio inmediato de la recolección de firmas en todo el territorio nacional, activando un mecanismo legal para una posible reforma de la Constitución de 1991. El organismo electoral confirmó que la iniciativa, denominada “Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, cumplió con las exigencias de la Ley 1757 de 2015.

Registraduría avaló comité para convocar Asamblea Nacional Constituyente

Plazos y requisitos para el respaldo ciudadano

Para que el proyecto de ley pueda ser radicado ante el Congreso de la República, el grupo promotor debe reunir un mínimo de 2.050.000 firmas, cifra que equivale al 5 % del censo nacional electoral vigente. No obstante, el Gobierno Nacional ha trazado una meta política ambiciosa, la cual apunta a recolectar cerca de 10 millones de apoyos para validar la propuesta ante la opinión pública.

El comité dispone de un plazo máximo de seis meses para completar esta etapa. Una vez entregado, la Registraduría iniciará un proceso de verificación técnica para garantizar la autenticidad y auditar los informes contables del comité. De cumplir con el umbral, el documento será presentado formalmente en la instalación del periodo legislativo el próximo 20 de julio.

El trasfondo de la iniciativa gubernamental

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha liderado el acompañamiento a este grupo de ciudadanos y estudiantes, aseguró que “un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos. El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro respalda este ejercicio de participación popular como una expresión legítima del poder constituyente”. Según el funcionario, el objetivo es abriir un debate de fondo sobre reformas sociales que hoy enfrentan obstáculos en las vías parlamentarias ordinarias.

La propuesta se fundamenta en la búsqueda de transformaciones estructurales que, según el Ejecutivo, la Constitución actual prometió pero no ha logrado materializar. Luego de la notificación de la Registraduría, los promotores iniciarán el despliegue logístico en las principales capitales del país para la captación de rúbricas.