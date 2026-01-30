“No es responsable con la realidad del país”: MinHacienda estalló contra el Banco de la República por subir las tasas de interés

Banco de la República sube la tasa de interés a 10,25 % y choca con el Gobierno

La Junta Directiva del Banco de la República emitió una decisión económica nacional, la cual es incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, situándola en un 10,25 %. La decisión busca frenar un aumento inesperado en las expectativas de precios y asegurar que la inflación retome una senda decreciente hacia las metas establecidas.

Leonardo Villar Gómez, Gerente General del banco, confirmó que el ajuste: “La junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10,25 %. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión”.

Esto responde a posibles señales de alerta en el costo de vida. Aunque la inflación total cerró diciembre en un 5,1 %, ligeramente por debajo del 5,2 % de 2024, la inflación básica (que excluye alimentos y servicios regulados) mostró un comportamiento adverso, saltando del 4,85 % al 5,02 % en el último mes del año pasado.

Un choque de trenes por el salario mínimo

La determinación del Banco de la República no fue bien recibida en el Ejecutivo. El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó un “total desacuerdo” con la postura de la mayoría de la Junta, calificando la subida de tasas como una medida ajena a las necesidades de los ciudadanos.

“El total desacuerdo con la opinión que presentaron cuatro miembros de la junta, opinión que en nuestro concepto, y así lo manifestamos, no es responsable con la realidad que vive la economía del país y está soportada en decisiones económicas que ha venido tomando el gobierno que, tanto en la Corte Constitucional como en la junta directiva del Banco de la República, pretenden aminorar los impactos redistributivos de las medidas que ha venido adoptando el gobierno, principalmente en relación con el incremento del salario mínimo legal vigente para el año 2026”, sentenció Ávila.

Para el Ministerio, la medida frena el consumo en un momento de transición social clave.

Inflación y factores externos: el riesgo que ve el Banrep

El Banco justificó su decisión técnica en el deterioro de las proyecciones. En su comunicado declaran que: “En el caso de los analistas las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 % a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 % a 4,8 % para fin de 2027″, mencionó el banco central.

A este escenario interno se suma un déficit de cuenta corriente que se ampliaría al 2,4 % del PIB en 2025, impulsado por el dinamismo de las importaciones. El contexto internacional también entra en la discusión. La incertidumbre se mantiene por las posibles escaladas en conflictos comerciales globales, el endurecimiento de medidas migratorias en Estados Unidos y una percepción sobre Colombia en los mercados internacionales.

Con este panorama, el acceso al crédito para los colombianos será más costoso, una estrategia con la que el Banco de la República espera enfriar la demanda interna para evitar que los precios sigan subiendo por encima de lo previsto.