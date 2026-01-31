Alivio en los créditos del ICETEX para 2026: ¿Por qué las cuotas no subirán pese al fin de subsidios?

En medio de la incertidumbre por los cambios en la política educativa y la eliminación de ciertos beneficios financieros, el presidente del ICETEX, Álvaro Hernán Urquijo, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los más de un millón de beneficiarios de la entidad. En entrevista para Caracol Radio, el directivo aseguró que, para la mayoría de los estudiantes, la cuota de su crédito no subirá en 2026 e, incluso, podría registrar una leve reducción.

Esta noticia llega en un momento crítico donde se rumoraba un impacto negativo tras la eliminación de los subsidios a la tasa de interés. Sin embargo, el factor clave que juega a favor de los usuarios es la desaceleración de la inflación en Colombia.

El IPC: El aliado inesperado de los estudiantes

Según explicó Urquijo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el termómetro que dicta el comportamiento de las cuotas, ya que los créditos están indexados a este valor definido por el DANE. Dado que el IPC de 2025 cerró en 5,10 %, la tendencia para este año es a la baja.

“Para el año 2026 las tasas de interés en efectivo anual de los créditos se reducen debido a la disminución del IPC. La cuota se va a reducir un poquito o, en el peor de los casos, se mantendrá igual”, afirmó Urquijo.

Aunque aclaró que existen casos puntuales donde se podrían ver incrementos —especialmente si hay giros adicionales al capital—, la regla general para la cartera de 15 billones de pesos de la entidad es la estabilidad.

La Reforma al ICETEX: ¿Un riesgo para la sostenibilidad?

No todo son buenas noticias en el panorama del ICETEX. Urquijo fue enfático al advertir sobre los peligros que corre la entidad debido a un proyecto de reforma que actualmente cursa en el Congreso. La propuesta busca limitar las tasas de interés al IPC más dos puntos, una medida que, aunque suena atractiva para el deudor, tendría un costo fiscal de 8,9 billones de pesos.

El directivo señaló que el proyecto carece de aval fiscal y es incompatible con el marco financiero de mediano plazo. “Plantea la inviabilidad del modelo de crédito y la sostenibilidad operativa. Eso sí pondría en riesgo la continuidad del ICETEX”, advirtió con preocupación, sugiriendo que la reforma podría terminar quebrando la estructura que permite a miles de jóvenes acceder a la educación superior.

Defensa ante denuncias de irregularidades

Finalmente, el presidente se refirió a las recientes críticas de la congresista Cathy Juvinao sobre un contrato de 53.000 millones de pesos para la implementación de un “core bancario”. Urquijo defendió el proceso, asegurando que es una transformación tecnológica necesaria para procesar las operaciones de su millón de usuarios.

Según el funcionario, el proceso fue transparente, duró ocho meses de estructuración y contó con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la Contraloría. “Se presentaron 98 observaciones técnicas y todas fueron respondidas. El proceso está dentro de la ley”, concluyó, reiterando que la modernización del sistema informático es vital para evitar el colapso operativo de la entidad.