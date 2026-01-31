La Amazonía tiene rostro de mujer: comunidades indígenas impulsan conservación en Caquetá

En el municipio de Solano (Caquetá), la conservación ambiental tiene hoy rostro de mujer. De la mano de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, 170 mujeres indígenas pertenecientes a 18 comunidades y cuatro asociaciones están transformando la manera en que se protege la Amazonía colombiana, al liderar procesos de conservación, monitoreo ambiental y fortalecimiento de economías propias en sus territorios.

Este proceso inició en 2021 con la construcción del Plan de Acción de Género de Mujeres Indígenas de Solano, una hoja de ruta elaborada junto a los pueblos Macaguaje, Coreguaje, Murui-Muina e Inga, que identifica las principales brechas de participación de las mujeres y define acciones para reducirlas en temas de gobernanza, educación, economía y manejo ambiental.

“Una de las estrategias bandera es la consolidación del Plan de Acción de Género de mujeres indígenas en Solano, el cual hemos construido en conjunto con las mujeres de las comunidades y que incluye las voces de cuatro pueblos indígenas de la cuenca del río Caquetá”, explicó María José Hernández, especialista en conservación basada en comunidades de TNC Colombia.

Formación y liderazgo con visión global

Uno de los pilares fundamentales del proceso ha sido el fortalecimiento de capacidades. A través de un programa de becas en planificación estratégica de la conservación, 16 mujeres indígenas fueron formadas para diseñar e implementar proyectos ambientales en sus comunidades.

Dos de ellas participaron en un encuentro internacional en Chile, mientras que otras 12 becarias hicieron parte de un intercambio de experiencias en Ecuador, junto a mujeres indígenas de la cuenca del río Napo, con el acompañamiento de TNC Ecuador.

Además, el trabajo de las mujeres de Solano fue presentado en la Conferencia Global de Acuacultura y Pesca en Bangkok (Tailandia), donde TNC Colombia destacó el enfoque de género, la gestión de recursos pesqueros y el papel clave de las mujeres en la sostenibilidad de los ecosistemas de agua dulce.

Pesca, ciencia y educación ambiental

En el monitoreo comunitario de pesca, una actividad tradicionalmente asociada a los hombres, hoy 10 de los 24 monitores son mujeres, quienes aportan el 23% de los registros realizados en la aplicación MiPez, una herramienta desarrollada junto a las comunidades para documentar el estado de los peces de consumo y sus poblaciones.

“Históricamente las mujeres han estado más vinculadas con la pesca desde el arreglo y preparación del pescado, pero a través del monitoreo comunitario han adquirido nuevos conocimientos y un rol diferente en sus comunidades”, señaló Hernández.

Más allá de la recolección de datos, las mujeres también lideran procesos de educación ambiental en escuelas rurales, enseñando a niñas y niños la importancia de cuidar el río, la biodiversidad y los recursos naturales, integrando ciencia moderna con saberes ancestrales.

Economías propias y conocimiento ancestral

El liderazgo femenino también se expresa en la autonomía económica. A través del Canasto de la Abundancia, una asociación del pueblo Murui-Muina, las mujeres elaboran canastos y tejidos artesanales con fibras de palma recolectadas de manera responsable, combinando conocimiento tradicional con prácticas sostenibles.

De forma complementaria, varias mujeres lideran procesos de transformación del ají y la yuca en productos listos para el consumo, fortaleciendo la sociobioeconomía local y diversificando sus fuentes de ingreso.

Con el acompañamiento de TNC Colombia y Artesanías de Colombia, estos productos han llegado a ferias nacionales como Expoartesanías, consolidando modelos que integran conservación ambiental, bienestar comunitario y empoderamiento femenino.

Hoy, las mujeres indígenas de Solano participan activamente en la toma de decisiones, lideran asociaciones y fortalecen la articulación con la Alcaldía de Solano, que avanza en la actualización de su política pública de mujer y género, incorporando la visión de los pueblos indígenas.

“Las mujeres tienen un papel fundamental en la conservación de la vida, de las aguas y de las tierras de este planeta. Ese papel hay que seguir fortaleciéndolo y resaltándolo, porque históricamente ha sido invisibilizado”, afirmó Hernández.

Con estas acciones, TNC Colombia reafirma su compromiso con la equidad de género y la conservación liderada por comunidades, convencida de que el futuro de la Amazonía depende también del liderazgo de las mujeres que la habitan y la cuidan día a día.