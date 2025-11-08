Foto de los personajes de “Amazonía en Altavoz”: una serie sonora que revela la selva desde las voces que la habitan.

Un año de grabaciones en territorio, más de veinte testimonios y un recorrido por cinco departamentos conforman el corazón de Amazonía en Altavoz, una serie sonora de 12 episodios producida por Tembe Estudio Sonoro y la organización Alisos, que invita a entender la Amazonía desde quienes la habitan, la trabajan y la defienden a diario. La producción busca romper la mirada distante que suele acompañar las narrativas sobre la selva y propone escucharla desde adentro, con sus tensiones, transformaciones y aprendizajes colectivos.

La primera temporada de Amazonía en Altavoz se estrenará el 10 de noviembre, mientras que la segunda llegará el 13 de enero. Ambas temporadas están guiadas por Amarú, una periodista amazónica que regresa a su territorio para escuchar y conectar historias. Su voz articula mundos que pocas veces se encuentran: el indígena y el campesino, el científico y el espiritual, el ganadero y el defensor ambiental.

“Este podcast nace para llevar las conversaciones del corazón de la Amazonía al mundo”, afirmó Wendy Arenas, directora ejecutiva de Alisos. “Son voces inolvidables, como las de William Yocuna y Darío Silva, que comparten sus esperanzas y desafíos cotidianos”.

El recorrido sonoro comienza en Leticia, con las danzas tradicionales del pueblo Yucuna, que según sus sabedores ayudan a mantener el equilibrio del mundo. La serie continúa hacia los potreros en recuperación del Caquetá, las riberas mineras del Guainía, los ríos del Putumayo y las zonas de colonización del Guaviare. Cada grabación se realizó en campo, capturando sonidos del entorno: cantos de pájaros, conversaciones alrededor del fogón, motores que atraviesan los ríos y silencios que también cuentan.

Entre las historias, destacan la de Erasmo, campesino que transforma potreros en bosque en Caquetá; Nancy y Natalia, mujeres del Putumayo que construyen una economía de paz alrededor del cacao; Darío Silva, líder cubeo que reflexiona sobre el futuro político del territorio; y Azucena, misionera que interpreta la crisis ambiental como una crisis espiritual. Cada voz aporta una capa al relato de una región viva, diversa y en constante negociación consigo misma.

Para Simón Turriago, del equipo de producción, la intención fue evitar relatos simplificados: “Queríamos alejarnos de la mirada romántica o exótica de la selva. La Amazonía se escucha desde adentro, con sus contradicciones, tensiones y posibilidades”.

La propuesta sonora se construye con una narración inmersiva, que mezcla grabaciones en campo, paisajes sonoros y fragmentos de la vida cotidiana. El resultado es un viaje auditivo que no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino mostrar cómo las comunidades amazónicas buscan conciliar conservación y producción en medio de presiones económicas, institucionales y culturales.

El lanzamiento coincide con la preparación hacia la COP30, que se realizará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025. Como antesala, el 11 de noviembre se llevará a cabo un Foro-Escucha en La Silla Vacía (Bogotá), donde líderes territoriales y especialistas discutirán los desafíos y futuros posibles de la región.