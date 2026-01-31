“Huellas Vivas”: El ambicioso plan para que el SOAT proteja a los animales en las vías de Colombia

El panorama de la seguridad vial en Colombia podría dar un giro histórico. El pasado 27 de enero de 2026, se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley “Huellas Vivas”, una iniciativa que busca transformar el propósito del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). El objetivo es claro: garantizar que ningún animal, ya sea doméstico o silvestre, muera desamparado tras ser atropellado en las carreteras del país.

Le puede interesar: “Nuestros Humedales Viven”: La ambiciosa agenda gratuita para descubrir la fauna secreta de Bogotá

La propuesta, liderada por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Camilo Londoño (partido Alianza Verde), plantea una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito. Por primera vez, se pone sobre la mesa la responsabilidad financiera y ética del Estado y los conductores frente a los seres sintientes que son víctimas de siniestros viales.

¿Qué cubriría el SOAT con la Ley Huellas Vivas?

Actualmente, el SOAT está diseñado exclusivamente para la atención de seres humanos. Si un conductor atropella a un animal, el auxilio médico de este último depende de la voluntad del ciudadano o de la capacidad económica de fundaciones rescatistas. Con el proyecto Huellas Vivas, esto cambiaría drásticamente.

La cobertura propuesta incluye:

Gastos médicos y quirúrgicos inmediatos.

inmediatos. Suministro de productos farmacéuticos .

. Servicios hospitalarios y de diagnóstico.

y de diagnóstico. Atención digna tanto para animales domésticos (perros y gatos) como para fauna silvestre vertebrada.

Una respuesta a la tragedia silenciosa en las carreteras

Según el congresista Londoño, miles de animales pierden la vida anualmente en las vías colombianas debido a la falta de un mecanismo de auxilio efectivo. “Este proyecto no solo habla de bienestar animal, sino de responsabilidad vial y sensibilidad social frente a la vida que también habita nuestros territorios", afirmó el representante durante la radicación.

El enfoque de la ley se alinea con la normativa vigente que reconoce a los animales como seres sintientes. Al trasladar la carga económica del ciudadano al seguro obligatorio, se busca fortalecer la respuesta institucional y evitar que la falta de recursos sea una sentencia de muerte para la fauna atropellada.

El debate que se avecina en el Congreso

La radicación del proyecto el 27 de enero marca el inicio de una conversación nacional necesaria. Si bien la iniciativa cuenta con un fuerte respaldo de organizaciones animalistas y sectores de la sociedad civil, el debate en la Cámara de Representantes también abordará la viabilidad técnica y financiera del ajuste en las pólizas del SOAT.

De aprobarse, Colombia se situaría a la vanguardia regional en materia de legislación de protección animal, integrando el respeto por la biodiversidad y la vida doméstica en la cotidianidad del tránsito vehicular.