“Nuestros Humedales Viven”: La ambiciosa agenda gratuita para descubrir la fauna secreta de Bogotá

Bogotá no es solo asfalto y rascacielos; es también un ecosistema vibrante que late en sus 17 Reservas Distritales de Humedal. En el marco del Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero, la Secretaría Distrital de Ambiente ha lanzado la estrategia “Nuestros Humedales Viven”. Se trata de un despliegue de actividades gratuitas durante todo el mes de febrero diseñado para que los ciudadanos se reconecten con estos santuarios de vida.

La administración distrital, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, busca sensibilizar sobre la importancia de estas áreas protegidas que funcionan como riñones hídricos de la ciudad, regulando el agua y albergando una biodiversidad que muchos bogotanos aún desconocen.

“Noches Vivas”: El misterio de la fauna nocturna

Una de las novedades más atractivas de la programación para este año son los recorridos interpretativos nocturnos. De la mano de docentes universitarios y expertos, los asistentes podrán participar en las jornadas de “Noches Vivas”, donde el objetivo principal es el avistamiento de mamíferos y aves de hábitos nocturnos.

¿Sabías que en los humedales de Bogotá habitan diversas especies de murciélagos y aves que solo despiertan cuando el sol se oculta? Estos recorridos permiten entender el equilibrio ecológico de la ciudad desde una perspectiva científica y emocionante, rompiendo el mito de que los humedales son espacios inertes durante la noche.

Una agenda para todas las edades: Del arte a la ciencia

La programación, que se extiende desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero, no se limita a la observación. La Secretaría ha diseñado experiencias transversales que incluyen:

Siembras comunitarias: Restauración activa de los ecosistemas con árboles nativos.

Restauración activa de los ecosistemas con árboles nativos. Talleres de fotografía: Clases para principiantes que buscan capturar la belleza del paisaje natural urbano.

Clases para principiantes que buscan capturar la belleza del paisaje natural urbano. Ciencia para niños: Talleres de plastilina y actividades lúdicas para que los más pequeños comprendan la importancia del agua.

Talleres de plastilina y actividades lúdicas para que los más pequeños comprendan la importancia del agua. Carreras de observación: Una competencia familiar para descubrir pistas sobre la flora y fauna local.

¿Por qué proteger los humedales urbanos?

Los humedales son mucho más que “espejos de agua”. Son fundamentales para la resiliencia climática de Bogotá. Actúan como esponjas naturales que previenen inundaciones durante las temporadas de lluvia y liberan humedad en épocas de sequía. Además, son paradas obligatorias para cientos de aves migratorias que viajan miles de kilómetros a través del continente.

¿Cómo participar? (Cupos limitados)

La participación en todas las actividades es totalmente gratuita, pero debido a la fragilidad de los ecosistemas, los cupos son estrictamente limitados. Los interesados deben realizar una inscripción previa a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente.

Para asegurar tu lugar en los recorridos nocturnos o en las jornadas de avistamiento de aves, se recomienda visitar el portal de la agenda distrital y completar los formularios de registro lo antes posible.