Grabaron el momento exacto del robo de una camioneta que sería de la ANI en un corredor clave del país

Un comando interceptó y hurtó una camioneta que parece ser de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mientras transitaba por el sector de El Cofre, en la vía que conduce de Popayán hacia el norte del departamento del Cauca. El asalto, ocurrido a plena luz del día, fue captado por ocupantes de un vehículo particular que presenciaron el accionar criminal.

Las imágenes, difundidas por redes sociales, muestran el momento de tensión cuando los atacantes obligan a los ocupantes del automotor blanco, identificado con insignias oficiales, a descender rápidamente. En la grabación se percibe la preocupación de los testigos, quienes detuvieron su marcha y grabaron la escena.

Momento que se evidencia a que agencia le pertenece la camioneta Archivo: Redes sociales

Pánico en el sector de El Cofre

El punto del atraco, ubicado a pocos minutos de la capital caucana, es una zona de alto flujo vehicular donde la presencia de grupos armados ha sido denunciada previamente por los transportadores.

Este incidente se suma a la creciente racha de hurtos de camionetas de alta gama y vehículos institucionales en los corredores viales del suroccidente del país. Hasta el momento, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud de sus funcionarios, aunque en el video se observa que fueron dejados a un costado luego del asalto.

Según reportó el diario El País, en las últimas semanas se ha documentado un incremento en hechos similares, incluyendo asaltos a mano armada, bloqueos temporales y robos sistemáticos. Esta ola de criminalidad aumenta el posible riesgo para los transportadores, especialmente durante los desplazamientos en horas de la noche y la madrugada.

La viralización del registro audiovisual ha reactivado el debate sobre la falta de garantías de seguridad en la vía Panamericana, un eje estratégico de transito a nivel nacional y donde el conflicto armado persiste a su alrededor.