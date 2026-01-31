Frenan en El Dorado presunto turismo sexual: estadounidenses con lencería en su equipaje habrían intentado grabar a una menor en un vuelo

Dos ciudadanos estadounidenses, que pretendían ingresar al país, fueron inadmitidos luego de que las autoridades detectaran comportamientos de acoso hacia una menor de edad y el hallazgo de lencería femenina en sus equipajes de mano confirmaron sus planes de explotación sexual en territorio nacional.

El caso escaló cuando la tripulación de Turkish Airlines, en un vuelo que venía de Panamá, reportó que los dos sujetos estaban intentando realizarle grabaciones a una menor de edad que se encontraba a bordo. Esta situación, refleja la vulnerabilidad de las infancias frente a redes transnacionales, lo cual activó una alerta entre la aerolínea y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), lo que permitió que los oficiales migratorios de Colombia esperaran a los hombres al momento del aterrizaje.

¿Qué traían en el equipaje? lencería y confesiones

Al aterrizar en Bogotá, oficiales migratorios interceptaron a los sospechosos para realizar una entrevista de control y la verificación de sus pertenencias. Durante esa inspección del equipaje de mano, los funcionarios hallaron varios paquetes sellados que contenían en su interior lencería femenina.

En medio del procedimiento, los mismos ciudadanos manifestaron que dichos elementos serían utilizados para actividades de turismo sexual en el país, según el informe de Migración Colombia. Ante la evidencia y el reconocimiento de sus intenciones, la autoridad migratoria aplicó la medida de inadmisión inmediata, impidiéndoles el paso a territorio colombiano y ordenando su retorno.

“Aquí no hay espacio para la explotación”: Migración Colombia

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, fue enfática al señalar que los controles se han intensificado para frenar este tipo de flagelos.

“Según el reporte, durante el vuelo estas dos personas intentaron grabar a una menor de edad. A su llegada a nuestro país, nuestros oficiales activaron de inmediato los protocolos de control migratorio y hallaron en su equipaje de mano lencería femenina.. Los extranjeros manifestaron que esos elementos serían utilizados para turismo con fines de explotación sexual en Colombia. En cumplimiento de la normatividad migratoria vigente, Migración Colombia les impuso la medida administrativa de inadmisión”, detalló la funcionaria.

La directora de la entidad subrayó que el país mantiene una política de cero tolerancia frente a estas prácticas. “Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, reiteramos un mensaje contundente: Colombia protege a sus niños, niñas y adolescentes. Aquí no hay espacio para el turismo con fines de explotación sexual”, afirmó Arriero López.

Este operativo se suma a las estadísticas de la entidad migratoria, que durante 2025 registró la inadmisión de más de 100 extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos. El país busca priorizar el intercambio de bases de datos internacionales para evitar que personas con antecedentes o intenciones de turismo sexual lleguen como “turistas” para violentar a mujeres y menores en ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena.