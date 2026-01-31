El mapa del miedo en 2026: Grupos armados en Colombia crecen a niveles críticos

Clan del Golfo anunció donación de 10 millones de pesos a la ‘vaca’ para proyectos viales en Antioquia (Redes sociales)

Colombia ha iniciado el 2026 bajo una sombra que muchos esperaban ver disipada. Lo que comenzó como una esperanza de paz se ha transformado en un panorama de fortalecimiento criminal y crisis humanitaria. Según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales cerraron el 2025 con un ejército de más de 27.000 personas, entre combatientes y redes de apoyo.

Este crecimiento, cercano al 25% en apenas un año, revela una realidad cruda: las estructuras ilegales no solo han resistido la presión estatal, sino que se han expandido con una velocidad alarmante, aprovechando comunidades donde la presencia del Estado es, en el mejor de los casos, un eco lejano.

El fenómeno del Clan del Golfo: Un crecimiento del 30%

El caso más representativo de esta expansión es el del Clan del Golfo. Mientras sus líderes participan en acercamientos bajo la política de “Paz Total”, la estructura reclutó a 2.300 nuevos integrantes durante el último año.

Este grupo criminal, cuyo máximo jefe es requerido por la justicia de Estados Unidos con una recompensa de 5.000 millones de dólares, ha logrado consolidar su dominio en el norte del país, convirtiéndose en la organización con mayor crecimiento de pie de fuerza. La contradicción es evidente: las mesas de diálogo, trasladadas de Catar a Colombia, avanzan sin resultados visibles, mientras el grupo se robustece en el territorio.

[Image: Map of armed conflict zones in Colombia 2026]

El Catatumbo y las rutas de la huida

Las cifras de la FIP tienen rostro humano. En lo que va de enero de 2026, ya se reportan 130 familias desplazadas solo en el Catatumbo, sumándose a un acumulado nacional que supera las 92.000 personas desplazadas.

La escena es desoladora: escuelas rurales que antes albergaban niños, hoy sirven de refugios improvisados para familias que huyen con lo puesto. En zonas como Yondó (Antioquia), los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han mantenido a comunidades enteras confinadas, escuchando el eco de disparos que marcan el ritmo de su día a día.

Las causas de la expansión

¿Por qué se han fortalecido estos grupos pese a la ofensiva militar? La FIP identifica tres dinámicas clave:

Control Local: Dominio de la vida social y económica en zonas olvidadas. Fracturas Internas: Nuevas disputas derivadas de choques entre grupos y divisiones de las disidencias. Incentivos Económicos: Estrategias de reclutamiento más agresivas que incluyen pagos regulares y beneficios económicos para atraer jóvenes.

Actualmente, existen 13 zonas de disputa activa en el país, casi el doble de las registradas al inicio del actual gobierno. Departamentos como Tolima, Huila, Vichada, Caquetá y Guaviare se han convertido en los nuevos tableros de una guerra fragmentada.

¿Qué esperar para el resto del año?

El 2026 se perfila como un año de transición crítica. Con la necesidad de proteger los procesos electorales y garantizar la seguridad en las regiones más apartadas, el Estado enfrenta el reto de pasar de las “ofertas de sometimiento” a resultados concretos que reduzcan la violencia real en los territorios.