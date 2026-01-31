Cayó MiLoto en Rionegro: Un antioqueño se queda con el premio mayor

El municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño, amaneció con una noticia que ha despertado la ilusión de sus habitantes. Por primera vez en la historia de este sorteo en la localidad, un ciudadano logró acertar los cinco números mágicos para llevarse el gran acumulado de $200 millones de pesos de MiLoto.

El afortunado ganador participó en el sorteo No. 0477 utilizando la modalidad manual, una técnica que muchos apostadores prefieren al elegir números con significados personales. La combinación que cambió su vida para siempre fue: 03, 04, 17, 27 y 33.

Antioquia: Territorio de ganadores

Con este nuevo hito, Antioquia reafirma su posición como una de las regiones con más suerte en Colombia. Esta es la décima vez que el premio mayor de MiLoto cae en el departamento, consolidando la confianza de los jugadores en esta dinámica de apuestas que se ha vuelto viral por su facilidad para entregar premios.

El nuevo millonario ahora debe iniciar el proceso para recibir sus ganancias. Según las directrices del juego, el ganador deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente o revisar los términos y condiciones detallados en el portal oficial de Baloto.

MiLoto: Más que un juego, un impulso a la salud

Desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, MiLoto ha demostrado ser un motor económico y social. En poco más de dos años, la marca ha entregado más de $40.650 millones de pesos en premios, beneficiando a más de 2,4 millones de ganadores en todo el territorio nacional.

Sin embargo, el impacto va más allá de los bolsillos individuales. La operación de MiLoto ha transferido más de $18.212 millones al sistema de salud de los colombianos. Cada tiquete comprado no solo representa una oportunidad de riqueza para el jugador, sino también un aporte directo a la atención médica de las poblaciones más vulnerables del país.

¿Cómo jugar y ganar en MiLoto?

Una de las claves del éxito de MiLoto es su accesibilidad. Ya no es necesario desplazarse para probar suerte; los usuarios pueden jugar desde su celular o computador ingresando a www.baloto.com. Para quienes prefieren el método tradicional, el juego está disponible en:

Más de 43 mil puntos de las redes Su Red y SuperGIROS .

de las redes . Principales cadenas de grandes superficies en todo el país.

El acumulado vuelve a iniciar, y la pregunta que queda en el aire es: ¿En qué ciudad caerá el próximo premio mayor?