Alerta sanitaria en Colombia: El Invima advierte sobre el peligro de las cápsulas “milagrosas” contra la alopecia

En un mercado digital inundado de promesas estéticas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha encendido las alarmas sobre un producto que circula sin control. Se trata de la combinación de MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg en cápsulas, un medicamento promocionado agresivamente en redes sociales para combatir la calvicie, pero que carece de todo respaldo legal y científico en el país.

La autoridad sanitaria ha sido tajante: este producto es fraudulento. Al no contar con el registro sanitario obligatorio, su comercialización en territorio colombiano es ilegal y representa un riesgo directo para la integridad física de quienes buscan una solución a la caída del cabello.

¿Por qué es un riesgo para la salud?

Bajo la etiqueta de “cápsulas anti-alopecia”, este producto se vende con la promesa de estimular el crecimiento de nuevos folículos capilares. Sin embargo, detrás de la publicidad se esconde una realidad peligrosa. Según el Invima, al ser un medicamento sin registro, no existe ninguna garantía sobre su calidad, seguridad o eficacia.

William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, advirtió sobre el vacío de información que rodea a estas cápsulas:

“Cuando un medicamento no ha sido evaluado ni autorizado por el Invima, no existe certeza sobre su composición, ni sobre los efectos que puede generar en el organismo a corto y largo plazo”.

Efectos secundarios: Más que una simple alergia

El uso de estas sustancias combinadas sin supervisión médica ni control de fabricación puede desencadenar consecuencias graves. La entidad explicó que los componentes podrían generar interacciones negativas con otros medicamentos o incluso con alimentos.

Entre los riesgos específicos detectados se encuentran:

Afectaciones al sistema circulatorio: Tanto el Minoxidil como el Dutasteride tienen efectos sistémicos que requieren monitoreo médico.

Tanto el Minoxidil como el Dutasteride tienen efectos sistémicos que requieren monitoreo médico. Reacciones cutáneas: Brotes, alergias severas y prurito (picazón intensa).

Brotes, alergias severas y prurito (picazón intensa). Incertidumbre química: Se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que aumenta la probabilidad de contaminación o degradación de los componentes.

El peligro de las plataformas digitales

El Invima hace especial énfasis en que este producto se distribuye principalmente a través de redes sociales, plataformas digitales y cadenas de mensajería. Estos canales permiten a los vendedores evadir los controles sanitarios, llegando directamente a consumidores vulnerables que buscan soluciones rápidas a la alopecia.

La recomendación oficial es clara: abstenerse de comprar y consumir este producto. Si usted ya lo está utilizando, debe suspenderlo de inmediato y consultar a su médico de confianza para evaluar posibles efectos adversos.

La salud no debe ponerse en juego por una promesa estética. Verifique siempre que cualquier medicamento cuente con el registro sanitario vigente antes de su consumo, consultando directamente en la página oficial del Invima.