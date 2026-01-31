Alerta en la vía Honda-Guaduas: Incendio consumió estructura del peaje Bicentenario y mantiene paso restringido

La infraestructura del peaje Bicentenario, punto central entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca, se vio afectada en la noche de este viernes 30 de enero por un incendio. La llamarada, inició alrededor de las 8:00 p. m. y se propagó rápidamente en la infraestructura del peaje, obligando al cierre total del corredor vial que comunica a Honda y Guaduas.

Según los reportes oficiales entregados e información recopilada por Caracol Radio, César Santana, comandante de los Bomberos Voluntarios de Honda, mencionó que la emergencia se desencadenó por una falla técnica, la cual fue presuntamente provocada por un cortocircuito en un vehículo particular detenido en los carriles de pago. El fuego se extendió desde el carro hacia la estructura. Sin embargo, falta la verificación total de los hechos que hasta momento no se ha emitido.

A la zona acudieron unidades de bomberos de ambas zonas (Honda y Guaduas) equipo para mitigar las llamas. A pesar de la rápida reacción, el reporte preliminar indica que la estación de peaje sufrió daños irreparables, por lo que hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas.

Actualmente, la Policía Nacional hace presencia en el sitio para garantizar la seguridad de los bienes, mientras personal de la concesión y organismos de socorro evalúan la estructura para intentar habilitar, en el menor tiempo posible, el paso a un carril. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas mientras persista el bloqueo en este sector estratégico.