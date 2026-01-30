Rescatan a niña de solo 9 años que estaba encerrada en una vivienda llena de rejas

Momento del rescate de niña de 9 años en estado de abandono en Medellín. (Foto: Cortesía)

En las últimas horas, se conoció el caso de una niña de solo 9 años de edad que debió ser rescatada luego de permanecer encerrada en una vivienda que estaba llena de rejas. Los vecinos del inmueble en donde se encontraba la niña fueron los que alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para que llegara a proceder con el rescate.

Los hechos se registraron en el barrio La Francia, en Medellín, en donde encontraron una vivienda llena de rejas por lo que debieron solicitar el apoyo de los Bomberos.

“En el desarrollo de las labores de vigilancia y atención a requerimientos ciudadanos, la Policía Nacional, a través del grupo de protección a la infancia y a la adolescencia, atendió de manera oportuna un llamado de la comunidad que alertaba sobre la presencia de una menor de 9 años de edad que se encontraba sola al interior de una vivienda”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier General William Castaño Ramos.

El comandante confirmó que “los uniformados se desplazaron hasta este lugar y al verificar la situación evidenciaron que la menor permanecía sin acompañamiento de un adulto responsable y que el inmueble contaba con dos rejas de seguridad en su acceso, lo que impedía el ingreso seguro por medios convencionales".

Debido a las rejas, los uniformaron debieron solicitar el apoyo del Cuerpo oficial de bomberos y la Comisaría de Familia con el fin de garantizar un ingreso controlado al inmueble.

“Una vez asegurado este lugar, la niña fue puesta bajo protección y dejada a disposición de la comisaría de permanencia, autoridad que ordenó su traslado a un hogar de paso donde se adelanta el proceso de verificación y restablecimiento de derechos. Esto conforme a la normatividad vigente”, agregó el comandante.

La Policía Nacional resaltó la importancia del aviso oportuno de la ciudadanía, lo que permitió actuar de manera inmediata.