Cuerpo de Bomberos de Bogotá reveló qué pasó en contingencia en inmediaciones del Palacio de Justicia

En la tarde de este 29 de enero se registró una emergencia en inmediaciones del Palacio de Justicia, pleno centro de Bogotá. Debido a un fuerte olor que algunos testigos señalaron que era similar al dióxido de carbono, cerca de 600 personas tuvieron que ser evacuadas. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá emitió un pronunciamiento refiriéndose a lo ocurrido.

(En contexto: Atención: evacúan personal del Palacio de Justicia por emergencia en una de las salas de computación).

A través de su cuenta en la red social X, el Cuerpo de Bomberos empezó señalando que fueron alertados tras una llamada a la Línea 123. La primera información que recibieron advertía que hubo un “fuerte olor” dentro de un edificio ubicado en la carrera 8 con calle 11.

En varios videos que fueron difundidos en redes sociales se observa cómo las personas fueron evacuando el edificio tras la llegada de los bomberos, quienes acudieron a la zona en varios camiones.

“Con el personal de una estación y un equipo especializado, se adelantó la evacuación preventiva de 600 personas. Durante la atención, se efectuaron mediciones de atmósfera para identificar la sustancia y se aseguró el área con acompañamiento del personal de la Secretaría de Salud”, explicó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en un trino.

No hubo personas lesionadas tras la contingencia

Así mismo, indicaron que después de asegurar la zona, realizaron procedimientos de ventilación natural en los pisos 3 y 4 del edificio. Adicionalmente, dieron a conocer que hicieron el respectivo monitoreo del área hasta que la intensidad del olor bajó.

“No se reportaron personas lesionadas, se brindaron recomendaciones y se autorizó el ingreso nuevamente a las instalaciones”, advirtió el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en su pronunciamiento.