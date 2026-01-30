El CNE bajo presión: Se posterga la decisión sobre la posible inhabilidad de Iván Cepeda

Iván Cepeda se pronuncia sobre el secuestro del papá de Luis Díaz (Foto X Iván Cepeda descargada 2 de noviembre 2023)

En un giro de último minuto que añade tensión al panorama electoral colombiano, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido trasladar para este sábado 31 de enero el veredicto final sobre la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

Aunque se esperaba que la resolución se hiciera pública este viernes, fuentes de la entidad confirmaron que el retraso responde a la necesidad de otorgar un traslado de pruebas a las partes intervinientes. Este paso procesal busca garantizar el debido proceso antes de emitir un fallo que podría cambiar el tablero de ajedrez de los sectores progresistas de cara al próximo 8 de marzo.

La comisión encargada y el nudo jurídico

El informe que determinará el futuro político de Cepeda está en manos de una comisión integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry, todos cercanos al Pacto Histórico. Ellos deberán presentar sus conclusiones ante la sala plena, tras estudiar las demandas de revocatoria de inscripción que pesan sobre el senador.

El núcleo de la controversia radica en la Ley 1475 de 2011. Congresistas como Katherine Miranda y Hernán Cadavid, junto con el exregistrador delegado Nicolás Farfán, sostienen que Cepeda ya participó en una consulta interpartidista el pasado 26 de octubre de 2025. Según los demandantes, permitirle competir nuevamente configuraría una violación al mandato legal, pues un candidato seleccionado previamente no podría presentarse a una nueva consulta dentro del mismo ciclo electoral.

“Se violarían nuestros derechos”: La defensa de Cepeda

Por su parte, el senador Iván Cepeda no ha guardado silencio. Ha denunciado públicamente lo que considera una estrategia de la oposición para “frustrar” su participación y la del Pacto Histórico.

“Si se intenta limitar mi participación, se violarían de manera flagrante nuestros derechos políticos. Nos vamos a movilizar política y jurídicamente”, advirtió el congresista.

El ‘Frente por la Vida’: ¿Quiénes quedan en la contienda?

La consulta, que inicialmente se gestó bajo el nombre de ‘Pacto Amplio’, cambió su denominación a ‘Frente por la Vida’ para facilitar la llegada de figuras de centro, como el exministro Juan Fernando Cristo, quien argumentaba que el término “Pacto” se asociaba exclusivamente a la izquierda radical.

Actualmente, los inscritos son:

Iván Cepeda (Pendiente de fallo). Roy Barreras. Camilo Romero. Daniel Quintero (Cuya inscripción ya fue rechazada por la Registraduría por motivos similares a los que hoy acechan a Cepeda).

Mientras el CNE delibera, la atención también se centra en Juan Fernando Cristo, quien este viernes anunciará en la Asamblea de su partido, En Marcha, si se une a esta coalición o si opta por la consulta liderada por Claudia López.

La decisión de este sábado no solo definirá un nombre en un tarjetón, sino que medirá la fuerza jurídica de las coaliciones que buscan suceder el actual mandato.