Trágico accidente en el barrio Modelia de Bogotá: un motociclista falleció tras choque con una camioneta

En la localidad de Fontibón de Bogotá, específicamente en el barrio Modelia, se registró un grave accidente vial que dejó un motociclista muerto en la tarde de este viernes 30 de enero.

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Movilidad dio detalles de lo ocurrido. “Se presenta siniestro vial con fatalidad entre camioneta y motocicleta en la localidad de Fontibón, carrera 82 con calle 23F”, señaló la entidad en un trino publicado sobre las 2:50 de la tarde de este viernes.

En videos e imágenes que han sido compartidos en redes sociales quedó en evidencia la gravedad del accidente de tránsito. Tras el siniestro, varias personas se congregaron alrededor del hombre fallecido. Después de constatar que había perdido la vida, le pusieron una tela encima.

Según la Secretaría de Movilidad, al lugar fueron asignados varios miembros de la Policía de Tránsito de Bogotá y del Grupo de Criminalística para adelantar el levantamiento del cuerpo.

Así mismo, la camioneta negra de marca Ford, resultó con un daño considerable en su parte delantera. Adicionalmente, captaron que la moto sería una AKT 200 TTR. El vehículo quedó tirado en el piso, con la placa doblada.

El tráfico en la zona resultó afectado, razón por la cual la Secretaría de Movilidad informó a los conductores que pueden usar vías alternas como la avenida Ciudad de Cali.

En el último reporte que dio la entidad, indicaron que tuvieron que implementar un cierre en la carrera 82 entre las calles 23 F y 23 D. También tuvieron que hacer una serie de desvíos para los vehículos que pretendían cruzar por este sector. A esta hora, las autoridades realizan las acciones pertinentes para recuperar la movilidad en el sector.