Alerta por “Covid felino” en Bogotá: ¿Qué tan peligroso es y cómo proteger a tu gato?

Un gato descansa cerca de varios recipientes de comida en el parque Kennedy en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

En las últimas semanas, el término “Covid felino” ha comenzado a circular con fuerza entre las comunidades de cuidadores de mascotas en la capital. Ante la confusión, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) emitió un comunicado oficial para aclarar que, aunque el nombre es erróneo, la enfermedad detrás del mito es real, altamente contagiosa y requiere atención inmediata: la Panleucopenia felina.

Lea también: “Me dijeron que era orden del presidente”: Luis Carlos Leal rompe el silencio sobre el saqueo a la salud

Afortunadamente para los habitantes de la ciudad, la entidad confirmó que a la fecha no se han presentado brotes ni un incremento inusual de casos en Bogotá. Sin embargo, la naturaleza silenciosa de este virus obliga a las autoridades sanitarias a reforzar las medidas de prevención.

¿Qué es realmente la Panleucopenia y por qué la confunden?

La comparación con el Covid-19 no nace de una similitud biológica, sino de su alta capacidad de transmisión y la resistencia del virus en el ambiente. La Panleucopenia es una enfermedad viral que ataca agresivamente las células que se dividen rápidamente en el cuerpo del gato, como las de la médula ósea y el intestino.

Es fundamental aclarar dos puntos clave:

No es zoonótica: El virus afecta exclusivamente a los felinos. No existe riesgo de transmisión a perros ni a seres humanos. Transmisión por contacto indirecto: El virus puede viajar adherido a superficies, ropa o zapatos. Esto significa que incluso un gato que nunca sale de casa podría contagiarse si el cuidador trae el virus desde la calle.

Síntomas de alarma: ¿Cuándo correr al veterinario?

La detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte para un gato contagiado. La Panleucopenia provoca una caída drástica en las defensas (glóbulos blancos), dejando al animal vulnerable. Los signos clínicos más comunes incluyen:

Diarrea severa (a veces con sangre).

Vómitos constantes.

Fiebre alta y letargo.

Pérdida total del apetito.

La Vacuna Triple Felina: Tu mejor aliada

A pesar de la peligrosidad del virus, el IDPYBA enfatiza que es una enfermedad 100% prevenible. La herramienta principal es la vacuna triple felina, que protege contra la Panleucopenia, la Rinotraqueitis Infecciosa y el Calicivirus.

Esquema de vacunación recomendado:

Para garantizar la inmunidad, el esquema debe seguirse estrictamente:

Primera dosis: Entre las 8 y 12 semanas de edad.

Entre las 8 y 12 semanas de edad. Refuerzo inicial: 3 a 4 semanas después de la primera aplicación.

3 a 4 semanas después de la primera aplicación. Mantenimiento: Un refuerzo anual obligatorio durante toda la vida del gato.

La prevención es el acto de amor más grande para nuestras mascotas. Mantener al día el carné de vacunación y desinfectar las áreas comunes son pasos sencillos que evitan que enfermedades como la Panleucopenia se conviertan en una emergencia sanitaria en los hogares bogotanos.