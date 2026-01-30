“Me dijeron que era orden del presidente”: Luis Carlos Leal rompe el silencio sobre el saqueo a la salud

El sistema de salud en Colombia enfrenta una de sus crisis de confianza más profundas. Tras las explosivas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó de “traición” el desvío de recursos en la Superintendencia de Salud, el exsuperintendente Luis Carlos Leal habló en Caracol Radio, revelando detalles inéditos sobre cómo se gestó el cuestionado nombramiento de interventores.

El origen del engaño: ¿Quién puso las hojas de vida?

El epicentro del conflicto radica en la designación de los administradores de las EPS intervenidas. El presidente Petro afirmó públicamente que Leal “se dejó engañar” con nombres que él nunca autorizó. Ante esto, Leal confirmó que la presión provino del círculo más cercano al mandatario.

“A través de la mano derecha de Laura Sarabia, llegaron las hojas de vida diciendo que, efectivamente, había sido una orden del presidente de la República", reveló Leal. Según el exfuncionario, el nivel de confianza que requiere el trabajo en equipo dentro del Gobierno le impidió dudar de la procedencia de dichos perfiles en su momento.

“El Laberinto de los Dineros”: El negocio detrás de la intervención

La investigación periodística denominada ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’ puso al descubierto que estos interventores no llegaron para sanear el sistema, sino para direccionar pagos hacia un grupo selecto de IPS vinculadas a políticos, dejando desamparados a los hospitales públicos.

Leal insistió en que su labor fue de vigilancia, pero que el entramado estaba diseñado para que los negocios particulares perduraran. “Delito hubiese sido que, como superintendente, no hubiéramos ejercido las labores de vigilancia sobre esos interventores”, afirmó, asegurando que una vez detectadas las anomalías, la información fue entregada a la Fiscalía General de la Nación.

La defensa de Laura Sarabia y la postura de Petro

Mientras el presidente señala a su actual embajadora en el Reino Unido como la responsable de llevar a los interventores a la Supersalud, Laura Sarabia se defiende tajantemente. A través de su defensa, asegura que no tuvo injerencia en los nombramientos y que sus actuaciones son “trazables” en chats y documentos.

Por su parte, el presidente Petro lamentó lo sucedido, asegurando que estos movimientos “se tiraron la reforma a la salud”. Para el mandatario, la solución sigue siendo eliminar la intermediación financiera del sistema para evitar que el “cáncer” de la corrupción siga consumiendo los recursos públicos.

El camino hacia la verdad

Luis Carlos Leal concluyó su intervención manifestando satisfacción porque la verdad comience a salir a la luz, aunque lamentó que quienes luchan por el derecho a la salud terminen inmersos en “mentiras y engaños”.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Fiscalía, que posee las pruebas para determinar las responsabilidades penales en este “entramado de traición” que ha puesto en jaque la atención médica de millones de colombianos.