Tensión por pago de maestros en Bogotá: Distrito acusa al Gobierno de retraso histórico

La estabilidad financiera de miles de educadores en la capital colombiana se encuentra en el centro de una agria disputa política. Por primera vez en dos décadas, la Secretaría de Educación de Bogotá denunció que el Gobierno Nacional ha roto la tradición del flujo de recursos destinados al pago de salarios, lo que ha generado incertidumbre en el gremio docente.

Un retraso de 20 años: El origen del conflicto

La secretaria de Educación, Isabel Segovia, encendió las alarmas al señalar que el Ministerio de Educación no ha transferido los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Según Segovia, Bogotá mantiene una tradición de eficiencia de más de 20 años, en la que se paga a los docentes con tres días hábiles de antelación al cierre de mes.

“Para cumplir con este compromiso, el Gobierno ha transferido históricamente los recursos entre los días 20 y 21 de cada mes”, explicó la funcionaria en una misiva dirigida al ministro Daniel Rojas. Sin embargo, al cierre del 28 de enero, las cuentas del Distrito seguían sin registrar el movimiento bancario esperado.

La respuesta del Ministerio: “Estamos dentro de la ley”

Ante la creciente presión y el malestar de los sindicatos, el Ministerio de Educación Nacional emitió un comunicado defendiendo su gestión. La cartera educativa se apoya en el marco jurídico vigente para desestimar las acusaciones de mora.

De acuerdo con el Ministerio, el artículo 29 de la Ley 1176 establece que las transferencias deben efectuarse en los últimos 10 días del mes, y que las entidades territoriales tienen hasta dos días después de recibir el giro para dispersar los pagos. Bajo esta lógica, el Gobierno Nacional sostiene que no hay irregularidad alguna, sino una diferencia de criterios en los tiempos “costumbristas” frente a los “legales”.

“Gobierna a punta de mentiras”: Segovia contra Rojas

La situación escaló rápidamente de un problema administrativo a un enfrentamiento personal y político. Tras conocer la defensa del Ministerio, Isabel Segovia calificó de “mentiroso” al ministro Daniel Rojas.

“Es increíble que el ministro de educación de este país gobierne a punta de mentiras, así es muy difícil establecer una comunicación razonable”, manifestó la secretaria a través de sus canales oficiales.

La funcionaria enfatizó que el retraso afecta la planeación financiera de los maestros que contaban con sus haberes desde el miércoles.

¿Cuándo recibirán el pago los docentes de Bogotá?

La Secretaría de Educación ha trazado un cronograma de emergencia para mitigar el impacto. Si el giro del Gobierno Nacional llega este jueves 29 de enero antes de las 3:00 p.m., el Distrito iniciará de inmediato los trámites bancarios.

Bajo este escenario, se espera que la nómina se vea reflejada en las cuentas de los docentes el viernes 30 de enero. De no cumplirse este plazo, el pago podría desplazarse hasta el inicio de la siguiente semana, lo que profundizaría la crisis de confianza entre la administración de Carlos Fernando Galán y el gobierno del presidente Gustavo Petro.