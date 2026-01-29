Histórico: Trump anuncia el regreso de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela

En un giro diplomático sin precedentes, el presidente Donald Trump anunció este jueves desde la Casa Blanca la reanudación inmediata de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. La medida pone fin a un aislamiento aéreo que se prolongó durante años, marcando una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Caracas.

“Estarán seguros”: El anuncio desde la Casa Blanca

Durante su intervención, el mandatario estadounidense aseguró que las condiciones de seguridad están garantizadas para el retorno de los viajeros. “Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allá. Van a estar seguros. Está bajo muy fuerte control”, afirmó Trump.

Este movimiento surge tras una conversación telefónica entre el presidente y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según Trump, la relación actual con la administración venezolana es “muy buena” y “muy fuerte”, lo que ha facilitado la instrucción directa al secretario de Transporte, Sean Duffy, para agilizar los trámites legales y militares necesarios.

“Me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela quede abierto para el final del día”, enfatizó el presidente, subrayando el sentido de urgencia de la medida.

El fin de una pausa de siete años

La suspensión de los vuelos directos se remontaba a 2019, un año de máxima tensión donde la Casa Blanca, bajo el primer mandato de Trump, rompió relaciones diplomáticas y reconoció a Juan Guaidó como presidente. En aquel entonces, el Departamento de Transporte citó la “inestabilidad política” y los riesgos de seguridad como las razones principales para el cierre del espacio aéreo.

Antes de la prohibición oficial, las grandes aerolíneas ya habían tomado distancia:

Delta y United Airlines: Cesaron operaciones en 2017.

Cesaron operaciones en 2017. American Airlines: Fue la última en operar la ruta Miami-Caracas hasta marzo de 2019.

Fue la última en operar la ruta Miami-Caracas hasta marzo de 2019. Avior Airlines: La compañía venezolana mantuvo el puente aéreo hasta que la prohibición federal entró en vigor.

American Airlines se prepara para el despegue

La reacción de la industria no se ha hecho esperar. American Airlines emitió un comunicado expresando su entusiasmo por retomar una ruta que operó durante tres décadas. Nat Pieper, director comercial de la aerolínea, señaló que ya trabajan de cerca con las autoridades federales para coordinar la logística.

“Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con los Estados Unidos, y estamos listos para renovar esa increíble relación”, declaró Pieper, sugiriendo que la reactivación de los slots de vuelo podría ser cuestión de días.

¿Qué esperar ahora?

El anuncio cierra con un tono conciliador por parte de Trump, quien agradeció públicamente al gobierno de Venezuela por su gestión actual. Para los miles de pasajeros que dependen de escalas en Panamá, República Dominicana o Colombia, esta noticia representa no solo un ahorro significativo de tiempo, sino una señal clara de normalización económica en la región.