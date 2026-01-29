Policía capturó a dos fleteros en flagrancia en el Centro Internacional de Bogotá: chocaron contra un vehículo

Foto de capturan a dos fleteros en el Centro Internacional de Bogotá tras robar celular de más de $3 millones.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a dos fleteros en el Centro Internacional de Bogotá, luego de una alerta ciudadana que permitió reaccionar de manera inmediata tras el hurto de un teléfono celular avaluado en más de tres millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando los uniformados recibieron el reporte sobre el robo cometido bajo la modalidad de fleteo, por lo que se activó un plan candado en la zona para ubicar a los presuntos responsables. Gracias al apoyo de la comunidad y a la rápida intervención policial, los sospechosos fueron localizados a pocas cuadras del lugar del hecho.

Durante la huida, los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta perdieron el control y chocaron contra un vehículo particular, lo que provocó que uno de ellos resultara herido en sus piernas. Ambos fueron reducidos por las autoridades y trasladados a un centro asistencial para valoración médica.

En el procedimiento, la Policía logró la recuperación del celular robado, el cual fue devuelto a su propietario, y la incautación de la motocicleta utilizada para cometer el delito.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estarían involucrados en otros hechos similares registrados en esta zona de la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier situación sospechosa, ya que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para combatir el fleteo y la delincuencia urbana en Bogotá.