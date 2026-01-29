Hallan las cajas negras del avión de Satena y denuncian posible alteración de la escena del siniestro

Aerocivil confirmó la recuperación de las cajas negras del vuelo de Satena que cayó en La Playa de Belén y dejó 15 muertos en la ruta Cúcuta–Ocaña.

En un reporte oficial emitido por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte confirmaron que los dispositivos de registro del vuelo de la aeronave de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña, conocidos popularmente como cajas negras, fueron encontrados y recuperados de la zona del accidente, los cuales ya se encuentran bajo custodia e investigación.

El hallazgo de estos artefactos incluyen el grabador de datos de vuelo (FDR) como el de voz de cabina (CVR), además de la baliza de emergencia. Estos componentes son piezas fundamentales para reconstruir los últimos minutos de la aeronave que se accidentó en la zona rural de La Playa de Belén, dejando 15 fallecidos, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero y la tripulación conformada por el capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega.

Evidencia crucial y alteraciones en la escena

Un equipo de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos finalizó la primera inspección técnica en el terreno. Aunque se lograron identificar restos y elementos importantes para trazar el porqué del choque, el informe preliminar de la Aerocivil advirtió que la escena presenta posibles manipulaciones, lo que podría ser un factor que complique el análisis forense, .

Según el documento oficial, se detectaron “alteraciones derivadas del acceso de personas al lugar, situación que ya fue identificada y está siendo considerada dentro del análisis técnico del caso”, una situación que ocurrió antes de que las autoridades pudieran llegar y acordonar el área. Asimismo, Luis Alfonso Chimenty, director de la Aeronáutica Civil, enfatizó la importancia del material recuperado:

“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa determinante de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”.

Protocolos y traslado de víctimas

Mientras avanzan los factores técnicos, la prioridad humanitaria se centra en Cúcuta. Donde los cuerpos de los 15 ocupantes fueron trasladados a la capital de Norte de Santander luego de un complejo operativo de rescate finalizado en la madrugada del miércoles. Allí, Medicina Legal adelanta los procesos de identificación para la entrega a los familiares.

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, aseguró que el proceso se blindará contra rumores. “Nuestra prioridad es que esta investigación se adelante con absoluto rigor técnico, sin especulaciones y con respeto por las víctimas y sus familias”, señaló la funcionaria, garantizando que la información será emitida exclusivamente por canales institucionales para evitar revictimizaciones.