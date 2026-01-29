Petro señaló directamente a Laura Sarabia por presunto “engaño” en intervención de EPS: “Hicieron un business”

Gustavo Petro acusó a Laura Sarabia de usar su nombre para nombrar interventores de EPS y frenar la reforma a la salud; ella negó los señalamientos.

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura acusación contra su exjefa de gabinete y actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, señalándola de haberlo “engañado” en el proceso de designación de interventores para las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según el mandatario, el uso no autorizado de su nombre para posicionar perfiles técnicos permitió que se realizaran negocios privados con recursos públicos, estancando la implementación de la reforma a la salud por más de un año.

Desde la Casa de Nariño, Petro explicó que su instrucción inicial fue elegir perfiles técnicos alejados de la política. No obstante, denunció que la selección fue manipulada.

“Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud; Yo lucho y lucho todo el tiempo porque eso no ocurra, pero el ministro sabe que sí. Y eso solo cambias eliminando al intermediario financiero. Y hay que hacerlo, Leal que está aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua. ¿O no?”, sentenció el jefe de Estado dirigiéndose a Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud.

El impacto de la “ingenuidad” en el sistema de salud

Para el presidente, el fracaso de las intervenciones no fue un error administrativo casual, sino una traición interna. El mandatario fue enfático al señalar que los interventores designados bajo supuestas órdenes de su despacho no buscaban mejorar el servicio, sino lucrarse.

“Esos interventores fueron a hacer un business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo", afirmó Petro. El presidente insistió en que ha caído en varias “trampas” similares y que ha sufrido múltiples traiciones que han atentado contra la vida de los pacientes al no corregir el sistema de contratación de manera oportuna.

“Mi gestión fue trazable”: la defensa de Laura Sarabia

La reacción de la hoy embajadora ante el Reino Unido no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, Sarabia desmintió las declaraciones del presidente, asegurando que su actuación siempre estuvo bajo conocimiento del propio Petro y del Ministerio de Salud.

La funcionaria sostuvo que tanto el mandatario como el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo estaban al tanto de su postura y de los procedimientos realizados durante su tiempo en la Casa de Nariño.

El modelo de salud pública frente a la intermediación

Durante la transmisión, el presidente Petro aprovechó para reafirmar su tesis de que el sistema de salud actual es insostenible mientras existan intermediarios financieros. Según su visión, la figura de la EPS, ya sea pública o privada, es el obstáculo principal para garantizar la atención comunitaria.

“No es con EPS que se tiene una buena salud, sean públicas o no. No es con intermediario financiero, es la salud pública la que salva”, argumentó. El mandatario vinculó el escándalo de las hojas de vida con el entramado de corrupción.