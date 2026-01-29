Golpe a la inseguridad en Kennedy: Mil policías se toman María Paz y El Amparo

En un despliegue sin precedentes bajo la estrategia integral “Bogotá Camina Segura”, más de 1.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron los barrios María Paz y El Amparo, en la localidad de Kennedy. Este operativo relámpago busca desarticular estructuras delincuenciales en una de las zonas con mayores desafíos de convivencia en la capital.

Le puede interesar: Tensión por pago de maestros en Bogotá: Distrito acusa al Gobierno de retraso histórico

El secretario de Seguridad, César Restrepo, fue enfático al señalar que estos despliegues no son aislados, sino parte de una hoja de ruta técnica: “Todos los días, en uno de los puntos donde tenemos situaciones de riesgo, estamos haciendo despliegues que nos permitan desarrollar capturas, incautaciones y recuperaciones”.

Resultados del operativo: Drogas, armas y capturas

La jornada dejó resultados inmediatos en la lucha contra el microtráfico y el hurto. El Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía de Bogotá, confirmó la captura de una persona en flagrancia por tráfico y porte de estupefacientes, a quien se le hallaron dos kilos de marihuana.

Además de la captura, el balance incluye:

200 armas cortopunzantes sacadas de las calles.

sacadas de las calles. Más de mil dosis de estupefacientes incautadas.

incautadas. Más de mil personas identificadas mediante verificación de antecedentes.

Ofensiva contra los “pagadiarios” ilegales

Uno de los puntos clave de la intervención fue el control a establecimientos de comercio. Las autoridades procedieron al cierre temporal de dos lugares que funcionaban como “pagadiarios”. Según el reporte oficial, uno de estos sitios fue sellado tras el hallazgo de sustancias alucinógenas en su interior, mientras que el otro carecía del Registro Nacional de Turismo, requisito indispensable para su operación legal.

Control exhaustivo a motocicletas y vehículos

Dada la alta incidencia de delitos cometidos en vehículos motorizados, peritos en automotores de la SIJIN lideraron puestos de control para verificar chasis, documentos y sistemas de identificación. El objetivo principal es recuperar motocicletas que figuran como hurtadas y que suelen ser utilizadas para cometer “fleteos” o atracos en la localidad.

La administración distrital recordó a la ciudadanía la importancia de la corresponsabilidad. La Línea de Emergencias 123 sigue siendo el canal principal para denunciar cualquier hecho delictivo. Como señalan las autoridades, la denuncia es el insumo vital para que estos operativos de mil uniformados se traduzcan en sanciones judiciales efectivas.

Con estas acciones, el Distrito busca devolverle la tranquilidad a los habitantes de Kennedy, demostrando que no existen zonas vedadas para la fuerza pública en la capital.