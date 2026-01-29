Estas fueron las reacciones luego de la confirmación de la muerte de 15 personas en el avión de Satena

Políticos de todos los sectores reaccionaron a la muerte de Diógenes Quintero y las 15 víctimas del accidente del vuelo HK4709 de Satena.

La confirmación de que no hubo sobrevivientes en el accidente del vuelo HK4709 de Satena, que se estrelló en la zona montañosa de La Playa de Belén, ha desatado una ola de mensajes que trascienden las posturas ideológicas. El país político ha volcado su atención en el fallecimiento de 15 personas, con un enfoque en el representante de las curules de paz, Diógenes Quintero, y el candidato Carlos Salcedo, quienes se desplazaban hacia Ocaña para continuar su labor regional.

(También puede leer: “Lamentamos profundamente esta situación”: MinTransporte reveló detalles del siniestro aéreo de Satena)

El golpe más duro se sintió en el núcleo cercano del congresista. Su equipo de trabajo publicó un mensaje desgarrador luego de conocerse el hallazgo de la aeronave: “Hoy la vida se llevó las alas de este equipo. Diógenes Quintero, un hombre que sirvió a quien más lo necesitó, y Natalia Acosta, quien llenó cada espacio de felicidad…Diógenes era el hombre más sencillo, el amigo más leal y el mejor político que hemos conocido; era nuestro líder. Se fue luchando por los campesinos, con el sueño de ver al Catatumbo en paz”.

El Gobierno y las voces del Congreso en duelo

El presidente Gustavo Petro fue breve pero directo en su mensaje de condolencias: “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez envió un “abrazo solidario y sincero” ante lo que calificó como una pérdida irreparable que conmueve a la nación.

Desde el gabinete, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, recordó con afecto su vínculo personal con Quintero: “Mi amigo, coterráneo y compañero en la causa de la paz. Diógenes fue un líder jugado por la transformación del Catatumbo”. En esa misma línea, colegas de Cámara como Catherine Juvinao expresaron su incredulidad: “No puedo creer que nuestro compañero se nos haya ido. Un hombre joven, muy pilo, estudioso y comprometido”.

El Partido de la U, donde militaban las víctimas políticas, destacó que el suceso no solo enluta a su colectividad sino al país entero, resaltando la “firme vocación de servicio” de los fallecidos.

Mensajes de expresidentes y llamados a la seguridad

La tragedia logró un consenso de dolor entre los exmandatarios colombianos. Juan Manuel Santos destacó a Quintero como un joven comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz, mientras que Álvaro Uribe Vélez manifestó su acompañamiento de corazón a los familiares de los 15 ocupantes.

Iván Duque, por su parte, además de expresar su dolor, puso el foco en la urgencia de respuestas: “A las autoridades, toda la celeridad en la investigación para esclarecer las causas”.

Solidaridad internacional y regional

La oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia también se sumó a los pronunciamientos, lamentando la partida de Quintero, quien antes de llegar al Congreso fue defensor del Pueblo regional en Ocaña. Figuras como Sergio Fajardo, Daniel Quintero y la senadora Paloma Valencia coincidieron en que el vacío dejado por los líderes y los demás ocupantes representa un luto nacional.

La Aeronáutica Civil continúa con las labores en el sitio de Curasica para la recuperación de los cuerpos, mientras los mensajes de “fortaleza para las familias” se multiplican en las redes sociales de todos los sectores públicos.