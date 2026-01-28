“Lamentamos profundamente esta situación”: MinTransporte reveló detalles del siniestro aéreo de Satena

La ministra María Fernanda Rojas confirmó que el avión HK-4709 de Satena fue hallado sin sobrevivientes en La Playa de Belén.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregó hace pocos minutos un balance sobre el siniestro de la aeronave de Satena en Norte de Santander. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), la funcionaria confirmó que el equipo de búsqueda y rescate, enviado desde Ocaña, tiene un tiempo estimado de llegada de una hora al punto exacto del impacto. La prioridad del Gobierno Nacional, según Rojas, es la atención inmediata en la vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén, donde se accidento la aeronave.

La jefa de la cartera de Transporte precisó que la aeronave, un Beechcraft operado por la empresa SEARCA bajo la modalidad de servicio a Satena, realizaba la ruta Cúcuta – Ocaña cuando se perdió el contacto.

Rojas subrayó que, aunque se conoce un listado previo de los 15 ocupantes debido a la naturaleza de los vuelos chárter, la confirmación oficial del estado de los pasajeros será emitida directamente por la aerolínea estatal para garantizar el respeto y la precisión de la información hacia las familias. La cual hace unos momentos fue confirmada por Satena.

Protocolos de seguridad y coordinación en terreno

La ministra Rojas informó que mantiene una comunicación permanente con el general Zuluaga, presidente de Satena, y con las autoridades locales de la región. La alcaldesa de La Playa de Belén, Yoly Margarita Ruedas, ya se encuentra en desplazamiento hacia el lugar de los hechos, coordinando esfuerzos con el equipo técnico de seguridad de la Aeronáutica Civil que activó los protocolos de investigación de manera inmediata.

“He hablado con el alcalde de Ocaña, quien envió un grupo de búsqueda y rescate. En aproximadamente una hora podremos hacer un nuevo avance informativo tras la llegada in situ de los equipos", señaló la ministra.

El objetivo técnico inicial es recoger testimonios de los habitantes de la zona y verificar las condiciones de la aeronave HK-4709, que dejó de emitir señales tras sobrevolar el área montañosa del Catatumbo.

Esfuerzo logístico para la atención de la emergencia

El Gobierno Nacional mencionó que ha dispuesto de todos los recursos humanos y técnicos para atender la situación. Rojas enfatizó que, más allá de la operación logística, el enfoque principal está en la solidaridad con las familias involucradas. “Sabemos que esta situación es compleja; desde el Estado estamos realizando todos los procedimientos para entregar información responsable”, puntualizó la funcionaria ante los medios.

Mientras los equipos de socorro avanzan por el terreno de difícil acceso, la Aeronáutica Civil y Satena trabajan de manera simultánea para esclarecer las causas del siniestro. Se espera que en el próximo reporte oficial se detallen los hallazgos preliminares de la comisión técnica en la zona del desastre.