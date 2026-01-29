Elecciones del 8 de marzo del 2026: ¿qué tarjetones entregarán en los puestos de votación?

El próximo 8 de marzo se celebrarán en Colombia las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales. Alrededor de los comicios se ha generado gran expectativa y en la mañana de este jueves 29 de enero el registrador nacional, Hernán Penagos, dio detalles de cómo se entregarán los tarjetones en las mesas de votación.

El anuncio estuvo precedido por una crítica por parte del partido Cambio Radical. Esa colectividad había señalado que los jurados no debían entregarles a los votantes el tarjetón de la consulta presidencial, pues consideró que esto no cumplía con las normas electorales de Colombia.

“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, advirtió el partido político a través de un comunicado de prensa publicado esta semana.

Pues bien, Penagos zanjó la controversia y explicó cómo se hará este procedimiento el próximo 8 de marzo.

“Lo que se ha venido planteando de manera muy precisa hace semanas, inclusive con los candidatos y candidatas de las diferentes consultas, con las agrupaciones políticas que quieren hoy participar de las consultas en relación con la tarjeta electoral es lo siguiente: el 8 de marzo los jurados entregarán dos tarjetas electorales, la de Senado y la de Cámara de Representantes”, expresó Penagos en una intervención pública.

No obstante, señaló que los jurados les informarán a los ciudadanos que hay una tarjeta adicional para las consultas. “El ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella. Es decir, votarla o no”, puntualizó el registrador.

¿Cuándo serán las capacitaciones para los jurados?

Un aspecto clave de estas elecciones que se avecinan son los jurados de votación. En la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil ya está disponible la posibilidad de consultar si una persona fue designada como jurado.

En caso de que así haya sido, el registrador advirtió que las capacitaciones para jurados iniciarán este 9 de febrero. Allí, les explicarán con detalle a cerca de 800.000 jurados cómo ejercer su labor durante esta nueva jornada electoral.