Exdirectora del Centro Democrático señaló a Cabal y Lafaurie de desatar persecución contra Miguel Uribe Turbay

La carta firmada por José Félix Lafaurie a nombre de él y de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, sigue causando revuelo en la opinión pública y en el interior del Centro Democrático. En las últimas horas se conoció una dura respuesta de la exdirectora de ese partido, Nubia Stella Martínez, quien cuestionó a ambas figuras políticas.

Uno de los puntos claves de la carta de Lafaurie tenía que ver con los procesos internos del Centro Democrático para seleccionar a sus candidatos. Además, criticaron a Nubia Stella Martínez, a quien señalaron de conocer de antemano los resultados de la encuesta que definiría la candidata presidencial del partido.

De hecho, menciona “una reunión de Nubia Estella con el médico Luis Escat en Barranquilla, el jueves 11, en la que ella daba como ganadora a Paloma. ¿Cómo lo sabia? Habrá que preguntarle".

Además, señalan directamente a la exdirector del partido de participar en la presunta adulteración de los resultados de las encuestas que se realizaron para definir a la candidata del Centro Democrático.

En otro aparte incluso manifiestan su desconfianza por el proceso interno que se dio en 2022, cuando el candidato del partido fue Óscar Iván Zuluaga, acusado por la Fiscalía de permitir el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. Para ese proceso del 2022, Cabal ocupó de el segundo lugar.

La respuesta de Nubia Stella Martínez

Pues bien, Martínez no guardó silencio frente a los señalamientos y en la mañana de este martes 27 de enero se conoció una carta en la cual arremete contra María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie.

En la misiva, enviada al presidente del partido, Gabriel Vallejo, sostuvo que no considera a Cabal y Lafaurie como enemigos, pero señaló que está en desacuerdo con declaraciones y actuaciones que han tenido en los últimos años.

No considero enemigos a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo José Félix Lafaurie, pero discrepo de actuaciones y declaraciones suyas durante los últimos años.

“Encuentro imperdonable su comportamiento con el Partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la selección de candidato del Centro Democrático. Fue un proceso transparente adelantado por firmas encuestadoras nacionales de intachable trayectoria. Ellos conocieron y aceptaron cada regla una a una. Se contrató la auditoría del 100% de las encuestas”, sostuvo Martínez.

No obstante, los señaló de difundir información que consideró imprecisa e incluso calificó como malintencionada.

Quizás uno de los señalamientos más graves tuvo que ver con la figura de Miguel Uribe Turbay, pues no es un secreto que tuvieron roces con él cuando anunció su intención de llegar a la Presidencia, unos meses antes de su asesinato.

“Desatinada e injusta la persecución que desataron en contra de Miguel Uribe Turbay en 2025. Hay memoria abundante en redes sociales y en medios de comunicación de los argumentos que utilizaron y lo que llegaron a decir para lastimar la imagen de nuestro dirigente y mártir. También fue lamentable su actitud dilatoria del proceso al morir Miguel. Por fortuna, este es un Partido serio, q actúa con argumentos y razones. Admiraba su dedicación y enorme esfuerzo. Su amor por esta causa. Se sintió muy cómodo y orgulloso en este Partido. Me pregunto si algún día dejarán de utilizar su muerte como telón de fondo para justificar sus derrotas”, puntualizó Martínez.