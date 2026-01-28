Se voló de un retén con casi una tonelada de marihuana y terminó capturado luego de un fuerte choque en la vía

Una persecución a alta velocidad se registró en vías del Valle del Cauca luego de que el conductor de una camioneta ignorara una orden de pare en un puesto de control de la Policía.

Una persecución en las vías del Valle del Cauca terminó con la captura de un hombre y la incautación de 744 kilogramos de marihuana que tenían como destino la ciudad de Medellín. El operativo, liderado por la Seccional de Tránsito y Transporte, se desencadenó cuando el conductor de una camioneta ignoró una orden de pare en un puesto de control, por lo que esta omisión desencadenó una persecución con las autoridades que finalizó con el vehículo estrellado contra un árbol.

Los hechos fueron en el sector de la estación de servicio Zeus, en jurisdicción del peaje La Uribe. En el lugar, uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de verificación de rutina cuando intentaron detener el vehículo. Por lo que el conductor, en lugar de hacerle caso a la señal, aceleró e inició una huida por el corredor vial, lo que obligó a las autoridades a activar un plan candado y un seguimiento controlado por varios kilómetros.

La fuga terminó de manera a la altura de la entrada de una vereda llamada Cumba. Según el reporte oficial de las autoridades judiciales, el sujeto perdió el control de la camioneta debido al exceso de velocidad, saliéndose de la calzada y chocando contra un árbol a un costado de la vía.

Luego del impacto, el sospechoso intentó abandonar el vehículo para escapar a pie entre la maleza. Sin embargo, las autoridades que lo seguían lo capturaron a pocos metros del lugar del accidente.

En el momento que realizaron la inspección de la lujosa camioneta, los policías encontraron en el área de carga 314 paquetes envueltos, que luego de las pruebas de campo dieron positivo para marihuana.

Una ruta de narcotráfico desde el Cauca

La investigación preliminar de la Policía indicó que el estupefaciente fue cargado presuntamente en el municipio de Corinto, Cauca, una zona históricamente afectada por la producción de cultivos ilícitos. El cargamento atravesaba el Valle del Cauca como ruta de tránsito obligatoria para llegar a los centros de acopio y expendio en la capital de Antioquia.

El teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle, confirmó las cifras del operativo:

“Un peso aproximado de 744 kg de este superafiante, el cual estaría evaluado aproximadamente 310 millones de pesos. Con esto evitamos la comercialización de cerca 1.500.000 dosis que estaban dirigidos a los niños, niñas y adolescentes. El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación“.

El hombre enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el Código Penal colombiano.

Este operativo resalta la vigilancia permanente en los corredores estratégicos que conectan el sur con el occidente y el centro del país. El capturado ahora espera las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos para definir su situación jurídica, mientras las autoridades analizan la información del celular incautado para establecer posibles nexos con redes de microtráfico en Medellín.