Ataque con drones en El Plateado, Cauca: Una niña de ocho años lucha por su vida luego de explosiones contra civiles

Un ataque con drones en El Plateado, Cauca, dejó un muerto y 14 heridos, entre ellos una niña de 8 años. Autoridades investigan.

Un ataque realizado con drones sacudió la tarde de este martes, 27 de enero, al corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. El balance preliminar entregado por las autoridades locales confirma una persona fallecida y al menos 14 heridos. La explosión ocurrió cuando varias personas se encontraban reunidas en el parque principal de la zona.

El evento se registró en cerca de la estación de Policía, donde los habitantes se manifestaban para exigir claridad sobre un incidente ocurrido el lunes, en el cual dos jóvenes de nacionalidad venezolana perdieron la vida en hechos que involucran a funcionarios de la Fuerza Pública. Según testigos, mientras la comunidad dialogaba, se avistaron drones sobrevolando la zona los cuales posteriormente explotaron.

Menor de edad entre las víctimas de gravedad

La Secretaría de Salud del Cauca, liderada por Carolina Camargo, informó que el sistema hospitalario local se encuentra en máxima alerta. El reporte médico detalla que, de los 14 heridos, la situación más preocupante es la de una niña de ocho años, quien sufrió lesiones graves por fragmentos del artefacto y tuvo que ser trasladada de urgencia hacia la ciudad de Popayán debido a la complejidad del estado de salud.

El resto de los afectados presentan heridas leves, siendo atendidos inicialmente en el centro de salud de El Plateado y el hospital de Argelia. El alcalde del municipio, Osmán Duan, calificó la situación como un retroceso en la seguridad del territorio, señalando que la población civil ha quedado nuevamente en medio de las hostilidades de los grupos armados ilegales que se disputan el control de la zona.

Grupos armados en la mira de las autoridades

Aunque las investigaciones están en curso, las autoridades militares y de policía en la región no descartan que el atentado haya sido ejecutado por la estructura ‘Carlos Patiño’, disidencia de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, que mantiene una fuerte presencia en el cañón del Micay. En esta zona también se reporta actividad del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La situación en El Plateado continúa siendo crítica, con la población civil exigiendo garantías mínimas para su integridad ante la tecnológica de los métodos de ataque de los grupos armados.