¿Quiénes son los pasajeros? Revelan la lista del avión de Satena desaparecido, donde se encuentran figuras políticas

Las autoridades y organismos de socorro de Norte de Santander se encuentran en máxima alerta luego de confirmarse la desaparición del vuelo NSE 8849, una aeronave Beechcraft 1900 con matrícula HK4709 operada por la empresa SEARCA para Satena. El avión, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió todo contacto con la torre de control a las 11:54 a. m. de este miércoles 28 de enero, solo 12 minutos después de su despegue.

(También puede leer: Satena se pronunció por avión desaparecido a minutos de aterrizar en Ocaña: este fue su último rastro)

A bordo de la aeronave viajan 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes. La situación es compleja, ya que la autonomía de vuelo del aparato se habría agotado oficialmente pasadas las 2:00 p. m.

Líderes del Catatumbo entre los pasajeros desaparecidos

El impacto social de la noticia se concentra en la identidad de quienes ocupaban los asientos del Beechcraft. Se ha confirmado que entre los pasajeros se encuentra el representante a la Cámara por las Curules de Paz, Diógenes Quintero Amaya, una de las voces más visibles en la defensa de los derechos de las víctimas en el Catatumbo.

Junto a él viajaba su asistente, Natalia Cristina Acosta Salcedo, y el líder social Carlos Salcedo, también vinculado a los procesos de paz en la región. El equipo de comunicaciones de Quintero informó que, aunque los teléfonos móviles de los ocupantes registran recepción de mensajes de WhatsApp, no hay respuesta, y la última ubicación satelital marca el aeropuerto Camilo Daza antes de la partida.

La lista de pasajeros recopilada por Blu Radio y suministrada por Satena incluye en total a:

Diógenes Quintero, actual representante a la Cámara. Carlos Salcedo, aspirante a una Curul de Paz. Juan David Pacheco, quien se desempeñó como concejal del municipio de Ocaña. María Sánchez, pareja sentimental del exconcejal Juan David Pacheco. Miguel Vanegas, quien cumplía funciones como piloto. Jorge Trujillo, copiloto de la aeronave. Rolando Peñaloza. Natalia Cristina Acosta Salcedo. Torcoroma Álvarez. Maira Avendaño. María del Carmen Díaz. Anirley Julio. Karen Parales. Anayisel Quintero. Gineth Rincón.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU). “La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil y se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave... Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desplegó helicópteros desde la base de Palanquero para realizar sobrevuelos, mientras que la Alcaldía de Ocaña y la Defensa Civil intentan avanzar por tierra para verificar el posible punto de impacto.