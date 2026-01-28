Tragedia aérea en Colombia: hallan el avión de Satena desaparecido y confirman que no hubo sobrevivientes

El Puesto de Mando Unificado (PMU) confirmó la tarde de este miércoles 28 de enero que no hay sobrevivientes luego del siniestro del avión de la aerolínea Satena en la región del Catatumbo. Los restos de la aeronave, identificada con la matrícula HK-4709, fueron localizados por campesinos de la vereda Curasica, en zona rural del municipio de La Playa de Belén, después haber perdido contacto con el radar durante la mañana mientras realizaba la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

La operación de rescate, que movilizó unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil, se activó luego de que el vuelo NSE 8849 no aterrizara a las 12:05 p. m. como estaba previsto. Según el reporte oficial de la aerolínea, la autonomía de combustible de la aeronave se agotó formalmente a las 2:00 p. m., lo que redujo las esperanzas de un aterrizaje de emergencia exitoso.

Hallazgo en zona montañosa y víctimas identificadas

Imágenes difundidas por habitantes de la zona rural muestran los fragmentos de la aeronave dispersos en un terreno de difícil acceso, marcado por neblina que dificultó inicialmente las labores de búsqueda aérea. En el accidente perdieron la vida 13 pasajeros y dos tripulantes, cuya identidad fue verificada por las autoridades en las últimas horas.

Entre los fallecidos se confirmó la presencia del congresista Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara, quien viajaba junto a su asistente, Natalia Acosta Salcedo. También se reporta el fallecimiento de Carlos Salcedo, aspirante a una Curul de Paz, además de profesionales de la salud y comerciantes reconocidos en la provincia de Ocaña.

La falla en la señal de auxilio y los momentos previos al impacto

Un dato que genera interrogantes para la investigación técnica es el reporte del Grupo SAR de la Aeronáutica Civil, que indicó que la baliza de localización de emergencia (ELT) del avión nunca se activó.

Este dispositivo es fundamental para emitir señales de auxilio tras impactos severos, lo que obligó a las autoridades a depender de patrones de búsqueda visual y testimonios de la comunidad para dar con el paradero del aparato.

En desarrollo...