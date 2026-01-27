Cierre de vagones en la estación Avenida Jiménez: así operará el transbordo por la Caracas desde este sábado

TransMilenio activó una estación temporal ubicada entre las calles 10 y 8, a unos 300 metros del túnel peatonal que conectaba las troncales de la Caracas y la Calle 13

El costado de la avenida Caracas de la estación Avenida Jiménez dejará de prestar servicio a partir de este sábado 31 de enero de 2026. El cierre de los tres vagones ubicados sobre este corredor es un paso a las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Como medida de mitigación para los usuarios del sistema de transporte masivo, Transmilenio confirmó la entrada en operación inmediata de una estación temporal en la zona. Esta infraestructura estará ubicada entre las calles 10 y 8, a una distancia aproximada de 300 metros del túnel peatonal que tradicionalmente conectaba las troncales de la Caracas y la Calle 13.

Ubicación y acceso a la nueva estación temporal

La nueva estación temporal sobre la Caracas Centro contará con tres vagones. Con la apertura, el sistema completa cinco estaciones provisionales habilitadas a lo largo de la troncal Caracas para intentar mantener el flujo de pasajeros durante la ejecución del proyecto del Metro.

Lucy Cucaita, directora de Operación Troncal de TransMilenio S.A., explicó que la planeación se realizó en conjunto con la empresa Metro para garantizar que el cierre y la apertura de la alternativa temporal se desarrollen y operen de forma simultánea. Lo que buscan con la estación provisional es reducir el impacto en los tiempos de desplazamiento de quienes dependen de este punto céntrico de movilidad.

Los usuarios deben tener en cuenta que el acceso al túnel peatonal y la salida por la calle 11 quedarán inhabilitados. A partir del sábado, los transbordos que antes se hacían de forma interna deberán ajustarse a la nueva distribución del espacio público.

Cierre de la estación Av. Jiménez y apertura de la estación temporal Av. Jiménez Archivo: TransMilenio

Ajustes en rutas y conexión con el Eje Ambiental

El cierre cambia las rutas y conexiones hacia el Eje Ambiental y la troncal Américas. Según informó la entidad, la Ruta Fácil 5 será el eje conector, ya que los usuarios que vengan desde las Américas y necesiten dirigirse hacia la Caracas Sur deberán realizar el transbordo utilizando este servicio en la estación temporal.

Los servicios se distribuirán de la siguiente manera en la parada de las calles 10 y 8:

Hacia el Norte, Suba y Américas: Estarán habilitadas las rutas 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54 .

Estarán habilitadas las rutas . Hacia el Sur (Caracas Sur y Carrera 10): Operarán los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18.

Por otro lado, los dos vagones de la estación Avenida Jiménez ubicados sobre la calle 13 (acceso por la carrera 12) mantendrán su operación habitual. En este punto seguirán funcionando las rutas F23, F51 y la ruta 5 hacia el occidente, así como los servicios J70 y J23 hacia el Eje Ambiental y la M51 con destino al Museo Nacional.

Respecto a este cambio se recomienda verificar los horarios a través de la aplicación TransMiApp. De igual forma, se espera que el personal del sistema este presente en la zona durante los primeros días del cierre para orientar sobre las nuevas zonas de abordaje y los pasos peatonales habilitados.