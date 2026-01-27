Registraduría frenó a Daniel Quintero para la consulta y dejó en manos del CNE el futuro de Iván Cepeda

La Registraduría Nacional del Estado Civil frenó la aspiración de Daniel Quintero Calle de participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo. Por medio de la Resolución 889 de 2026, la entidad notificó el rechazo formal a su inscripción por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la responsabilidad de decidir sobre la habilitación de otros tres precandidatos de peso: Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Esta decisión fue firmada bajo la administración del registrador Hernán Penagos, el cual desactiva momentáneamente la ficha del exalcalde de Medellín en la coalición denominada ‘Frente por la Vida’. El organismo estatal argumentó que la ley impide que un ciudadano que ya compitió y resultó derrotado en una consulta previa intente buscar una nueva candidatura por una agrupación política distinta en un mismo ciclo electoral.

La barrera legal que bloquea al exalcalde de Medellín

El argumento central de la Registraduría para excluir a Quintero, se basa en su participación en la consulta del pasado 26 de octubre. Según el documento oficial de la Registraduría al CNE dice que “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado”. Asimismo, el organismo enmarcó que hacerlo desde una agrupación política diferente, va en contra a la Constitución y la ley.

Aunque Quintero ha sostenido varias veces que su retiro del proceso anterior fue legítimo, la autoridad electoral reafirmó que su nombre quedó vinculado legalmente a los resultados de esa jornada, lo que invalida su nueva postulación por AICO. Contra esta decisión, el precandidato aún puede interponer recursos de reposición y apelación.

El futuro de Cepeda, Barreras y Romero en manos del CNE

El camino de Quintero no es el único en la cuerda floja, la situación de Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero quedó en un limbo jurídico que deberá resolver el Consejo Nacional Electoral. Puesto que, la Registraduría envió sus expedientes a los magistrados del tribunal para que determinen si están habilitados para competir el 8 de marzo bajo las nuevas reglas de la coalición.

Se espera que este miércoles, 28 de enero, el CNE pueda emitir un concepto de fondo frente a esta situación. El caso de Iván Cepeda es uno de los más observados, luego de que el Pacto Histórico enviara una comunicación defendiendo su participación. La decisión que tomen será definitiva para la configuración del tarjetón oficial que se entregará a los votantes en menos de dos meses.

De ‘Pacto Amplio’ a ‘Frente por la Vida’: una coalición en vilo

La resolución de la Registraduría se dio a conocer poco después de que los partidos Pacto Histórico, La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia (PTC), Mais y Aico formalizaran su unión. El grupo decidió cambiar su nombre de ‘Pacto Amplio’ a ‘Frente por la Vida’, una modificación estratégica que busca unificar sectores de izquierda y centroizquierda bajo una nueva identidad visual.

Se espera que el próximo viernes 6 de febrero, ya que es el día que vence el plazo máximo para la postulación definitiva de precandidatos.