Internet gratis en los hogares de Bogotá: La estrategia para conectar a 16.000 familias vulnerables

En el corazón de la localidad de Kennedy, en el sector de Patio Bonito, la realidad de la familia Orozco cambió radicalmente el pasado 2 de enero. Como muchas familias de raíces paisas que buscan un futuro en la capital, Yuriana Orozco y su esposo enfrentaban el reto diario de costear datos móviles para las tareas escolares de sus hijos o pasar horas en un café internet. Hoy, gracias al programa Conexión Social – Bogotá Me Conecta, disfrutan de fibra óptica con 25 Mbps de velocidad de forma totalmente gratuita.

Esta iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en alianza con la ETB, busca cerrar la brecha digital en los sectores más necesitados, permitiendo que el internet deje de ser un lujo y se convierta en una herramienta de estudio, trabajo y emprendimiento.

¿En qué consiste el beneficio “Bogotá Me Conecta”?

El programa no se limita solo a la instalación del servicio. Es una apuesta integral que incluye:

Conexión estable: Fibra óptica con navegación las 24 horas del día.

Fibra óptica con navegación las 24 horas del día. Educación Digital: Acceso a una plataforma EdTech con cursos orientados al emprendimiento, el trabajo y el cuidado.

Acceso a una plataforma con cursos orientados al emprendimiento, el trabajo y el cuidado. Equipos tecnológicos: La entrega de 9.700 computadores portátiles a hogares que cumplan con criterios específicos de formación y uso.

Para Yuriana, este servicio ha sido un alivio económico directo. “Antes me tocaba recargar el celular varias veces a la semana. Ahora puedo vender por catálogo desde casa para apoyar el sustento, mientras mis hijos estudian y aprenden con contenidos educativos”, relata con agradecimiento.

Requisitos: ¿Quiénes pueden acceder al internet gratuito?

El programa tiene como meta beneficiar a 16.000 hogares específicamente en la localidad de Kennedy. Para postularse, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Clasificación Sisbén: Pertenecer a los niveles A1 hasta C9. Estrato socioeconómico: Vivir en estratos 1 o 2. Cobertura técnica: El barrio debe contar con cobertura de red de la ETB. Documentación: Presentar el documento de identidad y un recibo de servicio público.

¡Evite estafas! Canales oficiales de registro

Dada la proliferación de mensajes fraudulentos, el Distrito ha sido enfático: Conexión Social es un programa gratuito que no requiere intermediarios ni consignaciones de dinero. La familia Orozco confiesa que al principio desconfiaron por los constantes mensajes de estafa que circulan en redes, pero confirmaron la veracidad a través de canales institucionales. Para verificar si su hogar es beneficiario o solicitar el servicio, los ciudadanos deben acudir a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) o comunicarse a la línea 601 371 4000, opción 4. No haga clic en enlaces sospechosos ni entregue dinero para “agilizar” el trámite.

Con esta estrategia, Bogotá busca que la conectividad sea el motor que permita a las personas cuidadoras formarse y a los jóvenes alcanzar sus metas académicas desde la comodidad de su hogar en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.