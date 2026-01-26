A la cárcel hombre extraditado desde Perú por abusar de su hijastra durante cuatro años en el Amazonas

Privado de la libertad en centro carcelario deberá permanecer un hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra de 9 años, en hechos registrados entre 2017 y 2020 en Puerto Nariño (Amazonas).

Esta persona fue localizada en Loreto (Perú), el 13 de enero de 2025, en atención a una notificación azul de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, estuvo aprehendida en ese país durante un año, fue extraditada a Colombia el pasado 19 de enero y capturada a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Los hechos que se le atribuyen al señalado agresor ocurrieron en un inmueble donde aprovechó su condición y cercanía con la víctima para someterla a vejámenes sexuales de manera reiterada por 4 años. Actualmente enfrenta juicio oral por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, las dos conductas agravadas.

La investigación y el proceso de judicialización se adelantaron como persona ausente. Por este caso la madre de la niña afectada fue condenada a 16 años de prisión, luego de aceptar cargos, comprobarse que permitió los sometimientos y omitió su deber de protección de los derechos de su hija.

Envían a la cárcel a un hombre que secuestró y abusó sexualmente de una menor de edad con discapacidad

Como Franklyn Ruiz Camacho fue identificado el presunto responsable de retener ilegalmente y abusar sexualmente a una menor de edad de 15 años con una discapacidad cognitiva, en hechos registrados el pasado 17 de enero, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

El material probatorio recopilado da cuenta de que el hombre habría irrumpido en el apartamento donde se encontraba la víctima rompiendo el vidrio de una ventana. Posteriormente se llevó a la menor de edad hasta su vivienda y allí la sometió a vejámenes sexuales, causándole diferentes lesiones en su cuerpo.

Se evidenció que el señalado agresor tuvo retenida a la víctima por cerca de cuatro horas y la intimidó con atacarla nuevamente si denunciaba la situación.

La comunidad alertó a uniformados de la Policía Nacional del hecho, quienes capturaron en flagrancia al procesado.