Frisby se pronunció sobre empleado que denunció “humillaciones” en su lugar de trabajo

La cadena de restaurantes Frisby se pronunció oficialmente luego de que se hiciera viral en redes sociales un video grabado en la ciudad de Ibagué, en el que uno de sus empleados aparece visiblemente afectado y pide, entre gritos y lágrimas, que no lo sigan humillando en su lugar de trabajo. El hecho ocurrió en un local ubicado en el centro comercial La Estación y generó una ola de indignación y solidaridad entre miles de usuarios.

Para leer: Frisby Colombia gana demanda contra Frisby España: juez ordena suspender el uso de la marca en Europa

En el video, que fue difundido ampliamente a través de TikTok, X e Instagram, se escucha al trabajador expresar su cansancio emocional mientras golpea un mesón del establecimiento. “¡Estoy aburrido de cómo me humillan! Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, repite el hombre ante la mirada atónita de clientes que se encontraban en la plazoleta de comidas.

“Estoy aburrido de cómo me humillan”: indignación por caso de presunto maltrato laboral en Frisby

Según se observa en las imágenes, el empleado fue grabado presuntamente por un ciudadano que se encontraba en el lugar. La escena generó reacciones diversas: mientras algunos clientes manifestaron empatía y preocupación por el estado emocional del trabajador, otros hicieron comentarios irónicos sobre el supuesto ambiente laboral dentro de la reconocida cadena de comidas rápidas. El video, aunque de corta duración, se propagó rápidamente y abrió un debate sobre el trato a los trabajadores, la salud mental y el acoso laboral.

Ante la repercusión del caso, Frisby S.A. BIC emitió un comunicado oficial en el que aseguró que la situación ya está siendo atendida conforme a la legislación laboral vigente y a sus protocolos internos. “En Frisby cumplimos estrictamente con los lineamientos del Gobierno Nacional y contamos con políticas orientadas a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, señaló la empresa.

La compañía explicó que, una vez tuvo conocimiento del hecho, el equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, brindando acompañamiento y atención tanto al colaborador involucrado como al equipo del punto de venta donde ocurrió el incidente. Frisby no entregó mayores detalles sobre las causas específicas de la situación ni sobre posibles medidas disciplinarias, argumentando respeto por la confidencialidad del caso.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del trabajador, ni se conoce qué ocurrió después de que finalizara el video. Sin embargo, su estado de desesperación emocional fue evidente para quienes presenciaron la escena y para los miles de usuarios que replicaron el contenido en redes sociales.

El episodio ha reavivado el debate sobre la importancia de garantizar entornos laborales saludables, especialmente en sectores de alta demanda como el de servicios y atención al cliente. Organizaciones y ciudadanos han insistido en la necesidad de fortalecer los canales de denuncia, la prevención del maltrato laboral y el acompañamiento psicológico a los trabajadores.

Mientras tanto, el caso sigue generando conversación pública y pone en el centro de la discusión la responsabilidad de las empresas en el cuidado del bienestar emocional de sus colaboradores, más allá del cumplimiento de las normas legales.