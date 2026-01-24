Abelardo de la Espriella reaccionó a encuesta en la que quedó por detrás de Iván Cepeda en intención de voto

La reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica publicada por el diario El Tiempo en la mañana de este sábado 24 de enero generó varias reacciones en redes sociales. Uno de los que se pronunció sobre los resultados fue el precandidato y abogado Abelardo de la Espriella, quien según esa medición se encuentra segundo en intención de voto de cara a una primera vuelta presidencial.

(Lea también: Estos son los alcaldes con mayor aprobación de sus ciudades según encuesta Guarumo)

De acuerdo con los datos recogidos en el ejercicio estadístico, estos son los cinco precandidatos con mayor intención de voto de cara a una primera vuelta:

Iván Cepeda: 33.6%

Abelardo De la Espriella: 18.2%

Paloma Valencia: 6.9%

Vicky Dávila: 4.1%

Sergio Fajardo: 3.9%

Lo más curioso de la encuesta es que un importante porcentaje del 13 % contestó que no sabe o no responde por quién votaría en la elección presidencial de mayo próximo.

Entre tanto, la encuesta evidenció que en una eventual segunda vuelta, Cepeda seguiría imponiéndose sobre Abelardo de la Espriella. En ese escenario el congresista del Pacto Histórico tendría un 39.4 % sobre el 33.9 % de De la Espriella.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre la encuesta de Guarumo?

A través de su cuenta oficial en la red social X, Abelardo de la Espriella hizo un pronunciamiento sobre los recientes resultados de la medición estadística y advirtió que su nombre y el de Cepeda se mantienen como los dos que pasarían a segunda vuelta.

“Con las encuestas no se pelea. De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos. Ante cualquier cifra: siempre más humildad y más trabajo. El único enemigo es Cepeda y lo que él representa; por eso, con la ayuda de Dios y el apoyo de millones de patriotas, voy a derrotar al heredero de la guerrilla. Este año Colombia gana”, puntualizó de la Espriella.

Ficha técnica de la encuesta

Entre tanto, esta es la ficha técnica de la encuesta:

Propósito del estudio: conocer la favorabilidad ciudadana de probables candidatos a la Presidencia de la República de Colombia, de los Partidos Políticos y de los alcaldes actuales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Universo representado: conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%

Marco muestral: el marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados.

Tamaño de la muestra: encuesta a 4.245 adultos con intención de votar en el año 2026 distribuidos en 83 municipios de Colombia.

Margen de error de diseño y nivel de confianza: el nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 1,8%. El indicador de aprobación de los alcaldes se reporta con confianza de 95% y los siguientes márgenes de error de muestreo. Bogotá: 4,9%; Medellín: 4,9%; Cali: 5,0% y Barranquilla: 5,0%.

Técnica de recolección de datos: encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de probables candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos.

Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta: Samuel José Yaya Rodríguez.

Temas concretos a los que se refiere: intención de voto y favorabilidad de personajes de la política nacional.

Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron: consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.

Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: precandidatos a la presidencia de Colombia, alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y Partidos Políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta.

Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó: la encuesta se implementó en 83 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 14 al 22 de enero de 2026.

Municipios de la muestra: Acacías (19), Aguazul (21), Alcalá (14), Alejandría (10), Amalfi (15), Anapoima (10), Arauca (25), Armenia (53), Baranoa (31), Barranquilla (500), Bello (57), Bogotá, D.C. (519), Bucaramanga (101), Buriticá (15), Calamar (15), Caramanta (20), Cartagena de Indias (100), Chaparral (20), Chía (23), Chivor (10), Corozal (22), Curumaní (15), Dibulla (30), El Roble (20), Envigado (31), Flandes (28), Funza (20), Gámeza (10), Garagoa (11), Ginebra (15), Girón (20), Guadalajara de Buga (35), Guática (16), Ibagué (103), Ipiales (8), Istmina (23), Jericó (10), La Florida (41), La Virginia (19), Marquetalia (15), Medellín (510), Melgar (25), Mesetas (18), Nuevo Colón (9), Pasto (80), Peñol (14), Pereira (52), Pital (25), Pitalito (35), Planeta Rica (27), Polonuevo (19), Providencia (13), Puerto Guzmán (23), Puerto Salgar (10), Restrepo (15), Rivera (20), Sabaneta (29), Salamina (12), San José de Cúcuta (89), San José de Uré (30), San Miguel (16), San Onofre (16), Santander de Quilichao (27), Santiago de Cali (505), Santuario (16), Soacha (80), Sogamoso (30), Soledad (57), Sonsón (15), Subachoque (10), Tocancipá (10), Trujillo (15), Tunja (30), Turbo (30), Valledupar (40), Vijes (13), Villa de Leyva (14), Villavicencio (107), Yalí (12), Yumbo (27), Zapatoca (10), Zarzal (21), Zipaquirá (19). Total (4245).