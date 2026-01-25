Capturan a tres hombres que estarían realizando retenes ilegales en el Catatumbo

Este domingo, 25 de enero, en desarrollo de la Operación Catatumbo, tropas del Ejército Nacional y la Policía capturaron a tres hombres señalados de adelantar retenes ilegales en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. Los detenidos pertenecerían al grupo armado organizado residual Estructura 33 y fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La acción se produjo tras un combate de encuentro registrado en la vereda Nazaret, donde unidades del Batallón de Ingenieros de Combate No. 30, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano, adelantaban operaciones militares ofensivas.

También le puede interesar: De La Espriella responde a señalamientos por haber sido el defensor de criminales

Responsables de retenes ilegales en el Catatumbo

Durante el operativo fue recuperado un menor de edad que se encontraba en el lugar bajo amenazas, a quien de inmediato se le restablecieron sus derechos y recibió protección por parte de las tropas.

En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, un arma traumática, dos granadas de fragmentación, siete proveedores, más de 103 municiones de distintos calibres, tres motocicletas, teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo que, según las autoridades, serían producto de actividades extorsivas.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, los capturados harían parte de la autodenominada Compañía Roque González del GAO-r 33 y estarían dedicados al cobro de cuotas extorsivas, la compra y venta de pasta base de coca y la instalación de retenes ilegales en diferentes puntos del eje vial del sector.

El Ejército indicó que la Fuerza de Tarea Vulcano reiteró su compromiso con la seguridad del Catatumbo y anunció que continuará con operaciones militares sostenidas para garantizar la libre movilidad de la población civil. Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar información a través de las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo.