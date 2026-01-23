Se alista reunión Petro-Trump: ¿De qué hablaron la canciller Villavicencio y el secretario de Estado Marco Rubio?

La canciller Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

Empieza a calentarse la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, una cita que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero. En la mañana de este 23 de enero se conoció que la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que se trató de una “llamada de trato cordial” con el fin de preparar detalles para la reunión de Petro y Trump.

Entre otras cosas, señalaron que dialogaron acerca de las garantías que tendrá Petro durante su visita. Esto se debió a que la reunión se pactó tras una fuerte tensión en las relaciones bilaterales y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, una movida que le ha traído múltiples críticas al gobierno estadounidense.

“En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, indicó la Cancillería.

Cancillería calificó la llamada como “muy positiva”

En su publicación, la Cancillería informó que ambos altos funcionarios conversaron sobre los temas que estarán sobre la mesa durante la cita entre Trump y Petro.

Así mismo, indicaron que valoraron la larga historia de relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, marcadas por la cooperación y el trabajo conjunto de ambos países.

“Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. La llamada fue descrita por las partes como ‘muy positiva’”, puntualizó la Cancillería.