De la Guardia Indígena al Gabinete: El líder que comandará el Ministerio de la Igualdad

Los últimos cambios de altos mandos en el Gobierno de Gustavo Petro llevaron a la designación de Luis Alfredo Acosta Zapata como el nuevo Ministro de la Igualdad. El anuncio, formalizado a través de la publicación de su hoja de vida en el portal de Aspirantes de la Presidencia, confirmó la salida definitiva de Juan Carlos Florián y marca un giro hacia las bases sociales en la dirección del Estado.

(Puede leer también: Atentado frustrado en El Plateado, Cauca: Carro bomba estalló antes de alcanzar su objetivo bomba)

Acosta Zapata, nacido en Caloto, Cauca, y perteneciente al pueblo Nasa, llega a la jefatura de la cartera luego de una semana de incertidumbre institucional. Su trayectoria no proviene de la academia tradicional ni de la administración pública, sino del movimiento social, ya que durante más de 14 años ha ejercido como coordinador nacional de la Guardia Indígena dentro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Un perfil forjado en la base social y la guardia comunitaria

A diferencia de sus antecesores, el nuevo ministro postulado registra en su formación académica únicamente el título de bachiller. Según los documentos oficiales, no acredita estudios técnicos, profesionales ni de posgrado. Su experiencia laboral se ha concentrado exclusivamente en el sector privado, bajo el ala de la ONIC, donde ha liderado a cerca de 60 mil integrantes de la guardia.

Su nombre no es ajeno a la opinión pública nacional. Acosta fue una pieza clave en la coordinación entre los pueblos indígenas y el Ejército Nacional durante la ‘Operación Esperanza’, que permitió el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare. También, ha sido una de las caras visibles de la Minga Indígena en las movilizaciones que han respaldado la agenda del actual Gobierno en ciudades como Cali y Bogotá.

Debate por el mérito y la ejecución presupuestal

La designación ha provocado una reacción inmediata en sectores legislativos. La representante a la Cámara, Katherine Miranda, calificó el nombramiento como un “debilitamiento del Estado”, cuestionando que una persona sin experiencia previa en el manejo de recursos públicos o ejecución de políticas estatales asuma la dirección de un ministerio.

“El Ministerio de la Igualdad no es simbólico, maneja recursos públicos, diseña políticas social y toma decisiones que afectan a millones de colombianos. Por eso, lo que hoy conoce entonces el país no es un detalle menor, es una señal clara de improvisación de desprecio por el mérito y un grave debilitamiento institucional de nuestro país”, señaló la congresista vía X.

Asimismo, subrayó que la falta de formación superior podría dificultar la gestión técnica de una entidad que ya ha enfrentado críticas por baja ejecución presupuestal bajo administraciones anteriores, como la de la vicepresidenta Francia Márquez y Carlos Rosero.

Desafíos para el cuarto ministro de la cartera

Con este movimiento, el Ministerio de la Igualdad suma su cuarto cambio de mando en menos de tres años. Acosta Zapata asume el reto en un contexto político sensible, a pocos meses de que se realicen las elecciones legislativas y presidenciales en el país.

Para los analistas, este nombramiento refuerza la alianza del Ejecutivo con el suroccidente colombiano y los movimientos étnicos, pero deja abierta la duda sobre la capacidad operativa de la cartera para cumplir con sus metas sociales antes del cierre del periodo presidencial. Por ahora, el proceso administrativo avanza para la firma que oficialice su posesión.