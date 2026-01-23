Polémica por millonaria inversión en lanchas ambulancia del Ministerio de Salud para Maicao, un municipio sin ríos ni mar

En medio de la grave crisis financiera que atraviesan varias EPS y hospitales del país por falta de recursos, una decisión del Ministerio de Salud desató fuetes cuestionamientos y es sobre la destinación de 1680 millones de pesos para la compra de dos lanchas ambulancia para el municipio de Maicao, en La Guajira, una zona que no cuenta con mar ni ríos navegables.

Durante una agenda territorial encabezada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que incluyó visitas a Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, con el objetivo, según el Gobierno, de fortalecer la red pública hospitalaria del departamento, se hizo la entrega.

MinSalud compró lanchas ambulancia para un municipio que está a 2 horas de un puerto fluvial

Según los detalles revelados por El Colombiano, la entrega de las embarcaciones se hizo para el Hospital San José de Maicao, en medio de la crisis del sistema de salud y por las más recientes declaraciones del propio ministro, quien semanas atrás afirmó que “los ricos también lloran”, tras conocerse la denuncia del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí sobre la delicada situación financiera del sector.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la visita a La Guajira estuvo enfocada en una inversión total que supera los 90.000 millones de pesos, destinados a la remodelación del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, el mejoramiento de cinco puestos de salud y el fortalecimiento de servicios especializados. Estas obras incluyen la adecuación integral de quirófanos y la dotación de equipos biomédicos y de imagenología, como rayos X fijos, mamógrafo y un tomógrafo axial computarizado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la compra de las lanchas ambulancia debido a las condiciones geográficas del territorio. En Maicao, lo más cercano a un sistema acuático son arroyos temporales que se forman durante la temporada de lluvias.

Ante las críticas, el gerente interventor del Hospital San José de Maicao, Larry Laza, defendió la adquisición de las embarcaciones y aseguró que se trata de “una respuesta a una necesidad sentida del territorio”.

En diálogo con Blu Radio, Laza dijo que las lanchas permitirían facilitar el traslado de pacientes desde zonas apartadas como el corregimiento de Nazareth, en Uribia, hacia Maicao, que cuenta con un centro hospitalario de mediana y alta complejidad.

Además, dijo que el hospital es el único en la región con una unidad de alta dependencia obstétrica, clave para la atención de mujeres gestantes.

Lo complejo es el recorrido planteado para estos traslados, porque al no existir un río navegable que conecte directamente a Nazareth con Maicao, el paciente tendría que ser movilizado inicialmente por tierra hasta Puerto Estrella y desde allí, podría subir a la lancha ambulancia para llegar a Puerto Bolívar.

Una vez en Puerto Bolívar, el paciente debería ser nuevamente trasladado en ambulancia terrestre, por carretera pavimentada, hasta el Hospital San José de Maicao. Solo este último tramo podría tardar alrededor de dos horas, lo que pone en duda la efectividad del uso de las embarcaciones en situaciones de emergencia.