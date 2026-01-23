Juez obliga a Daniel Quintero a rectificarse y lo hace con video en el que casi no se le escucha

Hace un mes, un juez de la República le ordenó al exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle a rectificar públicamente las acusaciones que lanzó contra el actual presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López. La decisión de primera instancia consideró que sus afirmaciones vulneraron los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.

Quintero señaló a López de tener vínculos con funcionarios de la Procuraduría de Antioquia, y que esto le permitiría avanzar en los procesos que tiene en su contra.

Juez obligó a Daniel Quintero a rectificar públicamente por los señalamientos en contra de Sebastián López

El fallo conocido por La FM, indica que los señalamientos de Quintero excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión, al atribuir a López conductas sin respaldo fáctico y con potencial lesivo para su reputación.

“Excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión al atribuir al accionante, conductas específicas sin respaldo fáctico y con potencial lesivo para su reputación, lo cual configura una vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor Sebastián López Valencia”, dice el documento.

Quintero apeló la decisión diciendo que sus expresiones “no constituyeron la atribución literal de un hecho ni la afirmación de un acontecimiento verificable, sino un juicio político y ético derivado“.

Sin embargo, en las últimas horas Quintero publicó un video a través de sus redes sociales obligado por el juez para que rectificara. Lo que más llamó la atención es la calidad del video con el que lo hizo, muy lejano de los que ya tiene acostumbrados a sus seguidores.

Con una taza en la mano y parando de hablar para tomar algo, en un ambiente abierto y con mucho ruido exterior, cumplió con la orden de la justicia.

“Durante años, el señor López Valencia ha usado sus redes sociales y su cargo público para atacarme a mí, a mi familia (toma de la taza) una y otra vez me ha calumniado. Más de 26 veces, burlándose de la administración de justicia y de La Procuraduría que lo ha dejado actuar, lamentablemente, con impunidad. Todo eso lo ha dicho a pesar de que he ganado todos los procesos en mi contra, que no tengo una sola condena, muy a pesar de la persecución de su propio grupo político el Centro Democrático”.

Siguió hablando en contra de López y finalmente terminó diciendo, en medio de la voz baja y el ruido exterior, “el juzgado de primera instancia decidió que no va a esperar a que el superior resuelva y que de inmediato me rectifique. Por respeto a la administración de justicia, y dejando claro que esta es una decisión profundamente injusta, me retracto de mis afirmaciones”.