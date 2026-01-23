Fiscal Luz Adriana Camargo se reunió con el director de la DEA para tratar temas de la lucha contra el narcotráfico

Reunión de la fiscal Luz Adriana Camargo, con el director de la DEA, Terrance C. Cole y el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara.

En la tarde noche de este jueves 22 de enero, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer imágenes del encuentro que sostuvo la fiscal Luz Adriana Camargo, con el director de general de la DEA, Terrance C. Cole y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Según la entidad colombiana, “se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional, como el fortalecimiento de la lucha contra los grupos narcotraficantes, las finanzas criminales y el tráfico ilegal de armas, y la prevención y persecución de la falsificación de moneda”.

Esta reunión resulta significativa, luego de que durante el 2025, la relación entre Colombia y los Estados Unidos, una de las más fuertes del continente, se viera deteriorada por los constantes rifirrafes entre el presidente de norteamericano Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro.

Precisamente, uno de los temas que más discordia generaba entre ambas administraciones, se debía a la política que le estaba dando el presidente Petro a la lucha contra las drogas.

De esta manera, desde la Fiscalía expresaron:

“Este espacio reafirma el compromiso de la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos de continuar trabajando de manera coordinada, en el marco de la cooperación internacional, para enfrentar fenómenos criminales que impactan la seguridad, la economía y el Estado de derecho”.

Todo parece indicar que este fue el segundo encuentro entre la funcionaria colombiana y el director de la DEA, ya que en octubre del 2025, Terrance C. Cole visitó el búnker de la Fiscalía en una reunión que se llevó a cabo con total reserva.