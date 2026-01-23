Eln asegura que el cuerpo de Camilo Torres fue encontrado y pidió enviar sus restos a la Universidad Nacional

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) hizo un particular anuncio en las últimas horas tras señalar que encontraron e identificaron el cuerpo de Camilo Torres, una figura clave para su historia.

En un comunicado que fue difundido por los canales del grupo armado ilegal recordaron que Camilo Torres es considerado como su comandante en jefe y advirtieron que este 2026 se cumplen 60 años de su muerte.

Así mismo, recordaron que Camilo Torres no solo fue un sacerdote y académico muy reputado, sino también un “revolucionario integral” y señalaron al establecimiento colombiano de querer desdibujar su figura.

“La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el Eln, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de Liberación o Muerte”, expresó el Eln en su pronunciamiento.

Más adelante, recordaron que el cura Camilo Torres fue asesinado en combate el 15 de febrero de 1966, un evento clave para el grupo insurgente y para la historia del conflicto armado en Colombia.

El Eln quiere que el cuerpo de Camilo Torres se quede en la Universidad Nacional

En su pronunciamiento, el Eln no solo señaló que habría constatado la identidad de los restos de Camilo Torres, sino que pidió que su destino sea el campus de la Universidad Nacional.

“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”, puntualizó el Eln.

La controversia por la figura de Camilo Torres

En efecto, la figura de Camilo Torres ha generado debates políticos e históricos encendidos en los últimos años. No solo fue clave para el Eln, sino también para la academia colombiana y para los movimientos políticos de izquierda.

De hecho, el propio presidente Gustavo Petro ha reivindicado su figura y ha señalado que el Eln no ha respetado su memoria.

“Nunca entendió el Eln que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia”, advirtió el presidente Petro a mediados de diciembre pasado, cuando el Eln anunció un paro armado.

En ese sentido, el primer mandatario -quien también estuvo en las filas de un grupo guerrillero- ha defendido la figura de Camilo Torres e incluso hizo que su sotana de sacerdote reposara en la Casa de Nariño.

Por ahora, el presidente no se ha pronunciado sobre el anuncio del Eln.