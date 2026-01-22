“¿Quién es la ambigua e incoherente?“: María José Pizarro lanza dura crítica a Katherine Miranda por comentarios sobre Iván Cepeda

La senadora María José Pizarro, quien también es jefe de debate del candidato Iván Cepeda, criticó este viernes a la representante a la Cámara Katherine Miranda por sus comentarios sobre el aspirante a la Casa de Nariño. Las afirmaciones que molestaron a la congresista del Pacto Histórico se dieron durante una entrevista de Miranda con Semana, en la cual dijo que Cepeda “es una persona ambigua”.

Le recordó cuando apoyó la minga

Pizarro se refirió a lo dicho por Miranda recordándole unas fotos en las que sale con una pañoleta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) apoyando a la minga indígena.

“Habla la ambigua Miranda, Hace 4 años se paraba a nuestro lado, defendía causas progresistas, me pedía prestada la pañoleta del Cric para tomarse fotos en la plaza de durante el estallido social” señaló Pizarro, citando el episodio ocurrido durante las protestas de septiembre de 2020.

Además, agregó que Miranda, quien hace parte de la Alianza Verde, “ahora, se para al lado de los partidos y congresistas que tanto criticó, los de la derecha radical”, por sus relaciones y posiciones durante su último período como congresista. “¿Quién es la ambigua e incoherente?" finalizó en su dura arremetida contra la representante.

Las afirmaciones de Miranda

“No me gusta Iván Cepeda. Yo lo he tenido de compañero ocho años en el Congreso de la República. Sus discusiones han sido exclusivamente en torno a derechos humanos y la pelea que tiene con el expresidente Uribe” dijo la representante a la Cámara sobre el candidato, afirmando también que no cree que él esté preparado para la presidencia y que lo considera una persona ambigua.

Sobre esto último, citó la polémica por los menores de edad muertos durante bombardeos del Ejército a las Disidencias de las Farc y el episodio similar que se presentó durante el gobierno de Iván Duque, alegando que la reacción de Cepeda fue distinta en ambos casos, pese a que en llos dos condenó el actuar de las Fuerzas Militares, aunque con mayor dureza en la administración anterior.

“No siento que él esté preparado para asumir la presidencia, no es una persona que vaya a unir el país, es una persona bastante ambigua en lo que antes atacaba y hoy calla.