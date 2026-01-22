Petro reconoció el aumento de la violencia y de las banda criminales en Ecuador, pero insiste en que Colombia combate a fondo el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje a través de sus redes sociales en la noche de este miércoles, 21 de enero, en el que se refirió a la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de aumentar los aranceles a un 30 %, argumentando una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad y que no ha habido voluntad política de parte de Colombia para atacar la inseguridad que afecta a las poblaciones de ambos territorios.

En la publicación, el mandatario de los colombianos reconoce el aumento de la violencia y el crecimiento de las bandas criminales en el vecino país, pero aseguró que Colombia sí trabaja estrechamente con sus fuerzas militares.

Petro espera que Ecuador agradezca que “acudimos solidarios con la energía”

“Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguizamo, Putumayo. Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité.. La colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha", escribió Petro en su cuenta de X, antes Twitter.

Además, Petro reconoció que en la frontera entre Colombia y Ecuador se ha registrado un aumento de la violencia y el crecimiento de las bandas criminales.

“Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas hacia Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo a Oscar Alcántara, alias “el mosco”, que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, esperamos se nos entregue", agregó Petro.

En materia de drogas sintéticas, el presidente hizo un llamado regional y dijo que “Con mucha seriedad nuestros dos gobiernos deben detener en los puertos del Pacífico, cualquier insumo de fentanilo. Así como Colombia se ha aplicado a fondo a incautar la cocaína, entonces podemos, si Ecuador lo quiere, adelantar el plan de detención de insumos de fentanilo en todo el pacífico americano”.

Petro también se refirió a la relación bilateral en materia energética. “Espero que el Ecuador haya agradecido el que, cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía”.