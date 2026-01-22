Colombia decidió suspender la venta de energía a Ecuador tras la medida del vecino país de aumentar los aranceles

En la noche de este jueves, 22 de enero, el Ministerio de Minas y Energía anunció que expidió una resolución mediante la cual se suspende de manera preventiva las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE); es decir, la venta de energía de Colombia a Ecuador. La cartera indicó que es para garantizar la seguridad y soberanía energética del país ante la variabilidad climática y la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño.

El ministerio aseguró que esta decisión responde a análisis técnicos del balance energético nacional, al seguimiento climatológico realizado por el IDEAM y a los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND), que advierten una mayor presión sobre el Sistema Interconectado Nacional.

¿Por qué Colombia decidió suspender la venta de energía a Ecuador?

Según la explicación del Ministerio, la medida busca asegurar que los hogares, la industria y los servicios esenciales del país cuenten con energía confiable en un contexto de alertas tempranas por disminución de la energía firme disponible.

“El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

El jefe de la cartera energética subrayó que la suspensión de las TIE no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional, pero sí establece límites claros cuando están en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general.

“Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, señaló.

La resolución faculta al Ministerio para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas.

“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, concluyó el ministro Palma.